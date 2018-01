Addio WPA2 arriva WPA3 | la sicurezza WI-FI diventa “invulnerabile”

: Addio WPA2 arriva WPA3 :la sicurezza WI-FI diventa più sicura - GAMESANDCON : Addio WPA2 arriva WPA3 :la sicurezza WI-FI diventa più sicura -

(Di martedì 9 gennaio 2018) Una delle più grandi vulnerabilità diè la Wi-Fi pubblica e potrebbe presto essere risolta. Da un rapporto:Wi-Fi Alliance, un ente del settore formato da produttori di dispositivi come Apple, Microsoft e Qualcomm, ha annunciato lunedì il suo standard diper reti wireless di prossima generazione,. Lo standard sostituirà il, un protocollo didi quasi due decenni incorporato per proteggere quasi tutti i dispositivi wireless, oggi, inclusi in telefoni, laptop e Internet. Uno dei miglioramenti chiave inmirerà a risolvere un problema dicomune: aprire le reti Wi-Fi. Visto nelle caffetterie e negli aeroporti, le reti Wi-Fi aperte sono comode ma non criptate, consentendo a chiunque sulla stessa rete di intercettare i dati inviati da altri dispositivi.impiega la crittografia dei dati individualizzata, che codifica la connessione tra ...