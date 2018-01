Acne | per Kendall Jenner non è un problema

: RT @harrygdrr: quanto siete immaturi nel criticare kendall jenner per l’acne, come se non fosse una cosa normale solo perché è famosa - femininegomez : RT @harrygdrr: quanto siete immaturi nel criticare kendall jenner per l’acne, come se non fosse una cosa normale solo perché è famosa - diverdeadx : RT @louiehoodie: diciamo che avete la coerenza nel culo se iniziate a buttare merda su una modella per dell'acne come se fosse un alieno ch… - justinsorridimi : RT @louiehoodie: diciamo che avete la coerenza nel culo se iniziate a buttare merda su una modella per dell'acne come se fosse un alieno ch… - ddisvster : RT @louiehoodie: diciamo che avete la coerenza nel culo se iniziate a buttare merda su una modella per dell'acne come se fosse un alieno ch… - benxfede : RT @louiehoodie: diciamo che avete la coerenza nel culo se iniziate a buttare merda su una modella per dell'acne come se fosse un alieno ch… -

Leggi la notizia su vanityfair

(Di martedì 9 gennaio 2018) La più desiderata dagli stilisti di moda e dalle case cosmetiche, una delle influencer più seguite sui social, la moraai Golden Globes 2018 ha fatto girare la testa a tutti. E per diversi motivi. La cosiddetta nuova Gisele Bündchen, perché ha spodestatao la brasiliana prendendo il primo posto nella top 10 delle modelle più pagata del 2017 secondo Forbes, ha«sfilato in abito nero e», come qualcuno ha osato commentare. Ma la star non ha battuto ciglio, ha comunque conquistato con sicurezza gli sguardi di tutti e i flash dei fotografi erano tutti puntati su di lei. La sua pelle forse non era perfetta, ma tutto il resto sì. La star in mise da red carpet per la 75ma edizione dei Golden Globes è apparsa più vera di sempre, per niente artefatta, senza filtri, solo con un fondotinta per uniformare il colorito, come farebbe qualunque ragazza. Del resto l’è un ...