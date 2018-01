A rischio la tartaruga verde della Grande Barriera Corallina

: 'Con aumento temperature in calo popolazione maschile' - BinaryOptionEU : 'Con aumento temperature in calo popolazione maschile' - Adnkronos : 'Con aumento temperature in calo popolazione maschile' -

Leggi la notizia su adnkronos

(Di martedì 9 gennaio 2018) ... "Se continua, inizieremo a perdere la popolazione maschile, che è essenziale per la riproduzione e per sostenere questa specie in una delle popolazioni di tartarughe verdi più importanti del mondo".