5 trend per lo shopping da tenere d' occhio nel 2018

Bosica srl. Nuovi investimenti - nuovo personale e trend sempre positivo VIDEO : L'anno appena trascorso si è chiuso con segno positivo portando il fatturato ad un + 25% rispetto al 2011 e dimostrando che in anni difficili per la nostra economia le scelte strategiche operate ...

Caldo record in tutt’Europa - negli altri Paesi è ancora peggio dell’Italia : trend shock - un “Anno Senza Inverno” per il Vecchio Continente : 1/4 ...

Fitness : tutti pazzi per l’Interval Training - trend del 2018 : L’Interval Training ad alta intensità sarà il trend numero uno tra gli appassionati di Fitness nel 2018, mentre le app per lo sport e gli allenamenti sul telefonino saranno decisamente out. Lo rivela il risultato della ‘Worldwide Survey of Fitness trends’ per il 2018, pubblicato dalla Cnn. A dominare sarà dunque l’Interval, un tipo di allenamento caratterizzato da brevi sessioni di esercizio ad alta intensità seguite da ...

Tutti i trend per darci un taglio (capelli) nel 2018 : Dopo Kim Kardashian, anche l’attrice Katie Holmes ha pensato bene di dare un taglio deciso alla sua capigliatura e inaugurare così il 2018 con un new look più sbarazzino. E la scelta della star non poteva che cadere sul pixie cut, un taglio che ha raggiunto l’apice del suo successo nel 2017 e che nel nuovo anno non intende cedere lo scettro a nessun altro short cut. Lo conferma Toni Pellegrino Direttore Artistico di The Best Club, ...

I trend tecnologici per il 2018 : ... su cui d'altronde si basano servizi utili alle imprese come il fax virtuale , fino ad arrivare a servizi che sono pensati principalmente per i privati come quelli di streaming tipo SkyGo, Amazon ...

Trapianto di barba - zigomi da selfie e addominali con la linea : i trend di bellezza per il 2018 : Anno nuovo, micro ritocchino nuovo. Grazie a tecnologie all’avanguardia e novità “soft” la mini-invasività sarà protagonista dell’anno che verrà. “I pazienti vogliono migliorare il proprio aspetto, senza lunghe degenze post-operatorie, ottenendo risultati naturali. Oggi, anche per via dei social, l’immagine è sovraesposta e cresce il desiderio di modificare quello che non piace” dice il professor Raffaele Rauso, chirurgo plastico past president ...

Pronostici Coppa Italia / Scommesse e quote sulle partite : il trend per Milan-Inter (quarti) : Pronostici Coppa Italia: le Scommesse e le quote sulle partite che si giocano martedì 26 e mercoledì 27 dicembre per i quarti di finale: oggi è il giorno del derby Milan Inter(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 17:50:00 GMT)

trend positivo per il turismo "bianco" : 18.16 Trend positivo per il "turismo bianco" tra Natale e Epifania secondo una indagine del centro studi Cna. 120 mila presenze in più rispetto all'anno scorso (+7,5%) pari a 1 mld e 600mln di incassi (+7,7%).Le presenze aumentano in particolare nel Trentino Alto Adige (+19%) la regione più gettonata per gli sport invernali seguita dalla Lombardia (+17%) e Piemonte (+16%). La Cna prevede che in questa stagione invernale il fatturato del ...

trendevice supervaluta il vostro Samsung Galaxy fino al 6 gennaio : Normalmente se volete vendere il vostro smartphone dovete rivolgervi a piattaforme dedicate, con aste e annunci online. Può capitare tuttavia che ci siano […] L'articolo TrenDevice supervaluta il vostro Samsung Galaxy fino al 6 gennaio è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Furti d’auto - il trend è in calo ma i nuovi ladri sono hig-tech. 10 regole per evitarli : I Furti d’auto sono calati in tutta Italia, ma in numero sono ancora preoccupanti: nello Stivale ogni giorno si rubano 278 auto, più di 11 l’ora come conferma la Polizia di Stato. Tuttavia il trend, in diminuzione, fa ben sperare: nel primo semestre del 2017 sono state sottratte 50.634 auto, l’8,5% in meno rispetto stesso periodo del 2016, quando i casi di vetture rubate nell’intero anno solare erano stati oltre 108 mila ...

Anno nuovo - (micro) ritocchino nuovo : i trend 2018 per chirurgia e medicina estetica : Il 2018 si preannuncia l’Anno giusto per chi vuole concedersi un ritocchino. Nuove metodologie, tecnologie all’avanguardia e novità “soft” sarAnno le protagoniste dei prossimi dodici mesi, con una caratteristica in comune: la mini-invasività. “I pazienti vogliono migliorare il proprio aspetto, senza lunghe degenze post-operatorie, ottenendo risultati naturali. Oggi, anche per via dei social, l’immagine è sovraesposta e cresce il desiderio di ...

Matteo Renzi difende la Boschi : 'Deve candidarsi'. Ma è preoccupato per il trend del Pd : ROMA Matteo Renzi sostiene che Maria Elena Boschi debba candidarsi alle prossime politiche, nonostante la polemica su Banca Etruria degli ultimi giorni. Il segretario del Pd si sofferma sulla crisi ...

trend negativo per il settore televisivo ma crescono ricavi grazie a canone e pay-tv : Nel quinquennio 2012-2016 i ricavi delle principali imprese televisive sono aumentati di circa 220 milioni di euro, in particolare grazie alla ripresa registrata a partire dal 2015. Questo andamento è principalmente dovuto all’incremento degli introiti del canone televisivo (+180 milioni di euro dal 2012 al 2016) e dei servizi televisivi a pagamento (+70 milioni di euro), mentre gli introiti pubblicitari, seppure in crescita nel ...