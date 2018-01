5 mila ristoranti in mano alle mafie

milano - al via rimozione dei barconi-ristoranti sul Naviglio Pavese : Le operazioni dureranno fino al 5 gennaio. Al momento sono al lavoro 18 fabbri, una quarantina di operai oltre al personale dell'impresa di trasporti. Una trentina gli agenti di polizia locale ...

milano - rimossi i barconi-ristoranti : Milano, 3 GEN - E' in corso a Milano la rimozione dei barconi-ristorante ormeggiati sul Naviglio Pavese. La rimozione arriva dopo che il Tar, nel luglio scorso, ha rigettato l'ultimo ricorso ...

milano : furti e borseggi in hotel e ristoranti - 11 arresti (2) : (AdnKronos) - Sempre identico il modus operandi: una volta individuati gli obiettivi più remunerativi, un gruppo di 3-4 persone entrava in azione - tenendosi in contatto con auricolari e conversazioni di gruppo tramite smartphone -, quindi sottraevano bagagli e borse alle vittime approfittando o pro

milano : furti e borseggi in hotel e ristoranti - 11 arresti : Milano, 18 dic. (AdnKronos) - Una banda specializzata in furti aggravati e borseggi all’interno di alberghi, ristoranti, esercizi commerciali, aeroporti e altri luoghi pubblici è stata sgominata dai carabinieri del comando Provinciale di Milano che hanno eseguito, nel capoluogo lombardo e nelle prov

Ristoranti milano : chi sono e come si mangia nei nuovi 4 stellati Michelin : A Milano, capitale gastronomica, nelle settimane precedenti alla presentazione della mitica Guida Rossa, tra gli addetti ai lavori si davano le stelle (per non dire i numeri). Mille pronostici, nomi «certi», mancavano giusto i bookmakers per poter scommettere sul proprio cuoco vincente. Ma la Michelin, si sa, riserva sempre delle sorprese, che anche quest’anno non sono mancate, tra caduti sul campo dei fornelli e decorati con la stella al ...