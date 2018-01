4 opzioni per il futuro di Spelacchio

: @rinosardo @Luca_Gualtieri1 @MilanoFinanza io credo che che l'operazione sarà gestita come le ultime in italia. sar… - IlMontanari : @rinosardo @Luca_Gualtieri1 @MilanoFinanza io credo che che l'operazione sarà gestita come le ultime in italia. sar… - PeChiaramonte : Da navigato DS dei primi anni duemila, sto ragionando su una serie di opzioni a zero per raggiungere l’obiettivo Ch… - bet365_it : Offriamo una gamma di opzioni e suggerimenti per aiutarti a gestire al meglio il gioco. Per ulteriori dettagli >… - VareseSport : A Bologna con gli #AmicidelleFarfalle: in trasferta per le Final Four di Coppa Italia. LEGGI TUTTO ????... - Branditylab : #Facebook sigla un accordo con #SonyMusic per dare ancora più opzioni di personalizzazione #video ai propri utenti.… -

Leggi la notizia su agi

(Di martedì 9 gennaio 2018) Ormai diresterà solo un simpatico ricordo. Questa mattina infatti hanno cominciato a togliere luci e palle d'abbellimento. L'alberò sarà rimosso entro stasera. Il Campidoglio ha espresso comunque la volontà di regalargli una seconda vita, per l'importanza conquistata durante il periodo natalizio. In mattinata infatti è prevista una riunione per decidere il da farsi. Diverse le ipotesi in campo: collocarlo in un'altra parte di Roma, preservandone la funzione di 'albero dei desideri'; darlo ad un artista per realizzarne una o piu' installazioni in strade e piazze; tagliarlo in pezzettini e proporlo in vendita come ricordo. Oppure tagliarlo e basta, destinando la legna agli usi comuni. Leggi anche: “è morto”: cosa è successo ...