Zucchi sotto pressione a Piazza Affari - scomparso il CEO Michel Lhoste : Si muove verso il basso Zucchi , con una flessione dell'1,92%, nel giorno in è stato annunciata, dalla stessa società, la prematura e improvvisa scomparsa del proprio Co-Amministratore Delegato, ...

Gli orlandiani mandano sotto il Governo in Commissione e lanciano un segnale sul Jobs Act (di M.BazZucchi) : Il Pd - ha proseguito Damiano - deve avere il coraggio di affrontare questi temi, a prescindere dalla congiuntura politica. Non ho pensato a queste norme per allettare Pisapia o qualcun altro, le ho ...