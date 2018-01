Zona Euro | si rafforza la fiducia dei consumatori

EuroZona : indice Sentix salito oltre le attese a 32 - 9 punti a gennaio : L'indice Sentix, che misura il sentiment di 2.800 investitori ed analisti sull'andamento dell'economia di Eurolandia, nel mese corrente si è attestato a 32,9 punti, in deciso rialzo rispetto ai 31,1 di dicembre. Gli analisti avevano stimato un aumento più contenuto a 31,5 punti.

Zona Euro : indice Sentix a 32 - 9 punti - pericolo di surriscaldamento : Il dato e' superiore alle attese degli addetti ai lavori fissate su un indice pari a 31,5 punti e conferma che l'economia Europa continua ad espandersi. (CC - www.ftaonline.com)

Euro in calo dopo inflazione EuroZona - dollaro si rafforza sullo yen in attesa report lavoro : In attesa della pubblicazione del report occupazionale Usa di dicembre, l'Euro scende dai massimi in quasi tre anni nei confronti del dollaro, virando in territorio negativo.

EuroZona - accelerano i prezzi di fabbrica a novembre : (Teleborsa) - accelerano i prezzi alla produzione nella Zona Euro. A novembre, si è registrata una variazione dello 0,6%, dopo che nel mese di ottobre i prezzi erano cresciuti dello 0,4%. Il dato, ...

Record di crescita economica per l'EuroZona : (Teleborsa) - Lo slancio dell'economia dell'Eurozona di fine 2017 ha spinto ancora più in alto la crescita, spronata da un'espansione quasi Record della produzione manifatturiera e dal più consistente incremento dell'attività del ...

EuroZona Record di crescita economica dal febbraio 2011 : Un valore del Pmi superiore ai 50 punti indica un'economia in espansione mentre un valore inferiore rappresenta una fase di contrazione.

Pmi - record crescita in EuroZona : 60 - 6 : 18.25 In controtendenza con i dati Eurozona, in Italia scende - ma resta forte l'indice Pmi Markit, che da novembre a dicembre passa da 58,3 a 57,4 punti e in zona di sicurezza rispetto allo spartiacque dei 50 punti. Per l'Eurozona l'indice del manifatturiero registra a dicembre un record, a 60,6 punti in crescita su novembre (60,1) e ai massimi storici dal 1997. Sopra la media e in crescita la Germania (63,3); in lieve calo il Regno Unito a ...

Zona Euro - la manifattura chiude il 2017 su livelli record : (Teleborsa) - Il settore manifatturiero della Zona Euro conclude il 2017 su livelli record. A dicembre il relativo PMI elaborato da Markit si conferma a 60,6 - come nella stima flash - in allungo ...

Euro Zona - a novembre decelera la massa monetaria M3 : (Teleborsa) - decelera la crescita della massa monetaria M3 della Zona Euro nel mese di novembre . Il tasso di crescita annualizzato si attesta al 4,9%, risultando in calo dal 5% del mese precedente. ...

