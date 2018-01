Zona Euro | si rafforza la fiducia dei consumatori

Euro in calo dopo inflazione Euro Zona - dollaro si rafforza sullo yen in attesa report lavoro : In attesa della pubblicazione del report occupazionale Usa di dicembre, l' Euro scende dai massimi in quasi tre anni nei confronti del dollaro , virando in territorio negativo.

Pmi - record crescita in EuroZona : 60 - 6 : 18.25 In controtendenza con i dati Eurozona, in Italia scende - ma resta forte l'indice Pmi Markit, che da novembre a dicembre passa da 58,3 a 57,4 punti e in zona di sicurezza rispetto allo spartiacque dei 50 punti. Per l'Eurozona l'indice del manifatturiero registra a dicembre un record, a 60,6 punti in crescita su novembre (60,1) e ai massimi storici dal 1997. Sopra la media e in crescita la Germania (63,3); in lieve calo il Regno Unito a ...