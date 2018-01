Xiaomi annuncia Soocas X3 Sonic Electric ToothBrush Lite Edition | un nuovo spazzolino

Xiaomi arriva in Spagna e annuncia i suoi piani per l’Europa! : Durante l’evento tenutosi a Madrid, Xiaomi ha annunciato ufficialmente il suo debutto nel mercato spagnolo. Nel corso dell’evento sono stati presentati tutti i prodotti che verranno commercializzati nel Paese. Xiaomi, quindi, sbarca ufficialmente anche in Spagna. Inoltre, sempre durante l’evento, ha presentato i piani futuri dell’azienda, i quali riguardano l’Europa Occidentale e, quindi, anche l’Italia. In ...