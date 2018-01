Wikileaks posta online il libro su Trump

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 8 gennaio 2018) (Foto: pixabay) La notte tra domenica 7 e lunedì 8 gennaio,ha reso disponibile a tutti su Google Drive ildi Michael Wolff Fire and Fury: Inside theWhite House diffondendo il link per il download, tramite Twitter. Full text of controversial book on, “Fire and Fury”, by Michael Wolff, leaks onto internet: https://t.co/sf7vj4IYAx —(@) 8 gennaio 2018 Al momento in cui stiamo scrivendo, il file è ancora disponibile anche se, provando a scaricarlo si viene rimandati alla finestra che segnala “Questo file è stato visualizzato o scaricato da troppi utenti di recente. Prova ad accedere di nuovo in un secondo momento. Se il file a cui stai tentando di accedere è particolarmente grande o è condiviso con molte persone, potresti dover attendere fino a 24 ore prima di poterlo visualizzare o scaricare. Se trascorse le 24 ore non ...