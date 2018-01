: WhatsApp: ti hanno bloccato? Ecco come capirlo - lucacimini82 : WhatsApp: ti hanno bloccato? Ecco come capirlo - acciodybala : RT @ashtonflawIess: Tutti nei messaggi importanti di whatsapp hanno milioni di frasi d'amore, io invece ho gli assegni di ciò che devo stud… - ashtonflawIess : Tutti nei messaggi importanti di whatsapp hanno milioni di frasi d'amore, io invece ho gli assegni di ciò che devo… - RealTimeNews__ : RT @Adnkronos: Questi i 'segnali' inequivocabili - lulicsh : comunque una cosa che mai capirò è PERCHE' siamo nel 2018 e c'è gente che ancora non sa usare google. anzi, non sem… -

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Se prima lo smartphone era utilizzato prettamente per telefonare o mandare sms, da qualche anno a questa parte sono i sistemi di messaggistica ed essere gli strumenti più utilizzati sui dispositivi mobili: il boom di iscrizione che ha riguardato, Telegram, Messenger di Facebook dimostra questo, proprio perché queste applicazioniintrodotto funzionalità che sono diventate veri e propri sostituti delle telefonate o degli sms: è il caso ad esempio delle video chiamate e sopratutto dei messaggi vocali, diventati funzioni apprezzate sopratutto dai più giovani. La rapidità di invio e la facilità di utilizzo sono i motivi principali per cui gli utenti smartphone preferiscono utilizzare queste funzionalità. I sistemi di messaggistica fonte di ansia per gli utenti? Ma i sistemi di messaggistica istantanea ovviamente portano anche delle problematiche, magari portando a deteriorare ...