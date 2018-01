Whatsapp | ecco la nuova truffa che riguarda gli utenti Tim | Vodafone | Wind e Tre

Whatsapp - consumate troppo giga internet nelle chat? Ecco come evitarlo Video : I sistemi di messaggistica istantanea sono diventati uno dei mezzi di comunicazione più apprezzati dagli utenti #Smartphone, grazie alla rapidita' della chat e sopratutto alla facilita' di utilizzo. Inoltre, considerando l'evoluzione tecnologica che sta riguardando in questi anni i dispositivi mobili, gli sviluppatori stanno continuamente aggiornamento le applicazioni, implementandole di nuove funzionalita'. Uno dei sistemi di messaggistica ...

Whatsapp - consumate troppo giga internet nelle chat? Ecco come evitarlo : I sistemi di messaggistica istantanea sono diventati uno dei mezzi di comunicazione più apprezzati dagli utenti smartphone, grazie alla rapidità della chat e sopratutto alla facilità di utilizzo. Inoltre, considerando l'evoluzione tecnologica che sta riguardando in questi anni i dispositivi mobili, gli sviluppatori stanno continuamente aggiornamento le applicazioni, implementandole di nuove funzionalità. Uno dei sistemi di messaggistica ...

Whatsapp - arriva una interessante 'collaborazione' con Instagram? Ecco perché Video : Tempo di aggiornamenti per quanto riguarda uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati dagli utenti #Smartphone: parliamo ovviamente di #Whatsapp che, insieme a Telegram ed a Messenger di Facebook, è una delle applicazioni più utilizzate sui dispositivi mobili. Gia' nel 2017 abbiamo assistito a diverse novita' promosse dagli sviluppatori di Whatsapp, come ad esempio la possibilita' di registrare i messaggi vocali senza tener ...

Buona Epifania 2018 - ecco gli auguri più belli per la Befana : IMMAGINI - FRASI e VIDEO da inviare oggi su Facebook e Whatsapp : 1/41 ...

Buona Epifania 2018 - arriva la Befana : ecco le FRASI più simpatiche e divertenti per gli auguri su Whatsapp e Facebook : “L’Epifania tutte le feste le porta via!“: la Befana il 6 gennaio è simbolo del termine delle feste natalizie e del nuovo anno. Nel giorno dell’Epifania il mondo cristiano ricorda l’incontro dei Re Magi con Gesù Bambino e la loro conversione alla nuova dottrina. Il termine deriva dal greco “Epiphàneia”, che significa letteralmente “manifestazione”, “venuta”, “presenza divina”. Per approfondire: Epifania: le controverse ...

Buona Epifania 2018 - arriva la Befana : ecco i VIDEO più belli e simpatici per gli auguri su Whatsapp e Facebook : “L’Epifania tutte le feste le porta via!“: la Befana il 6 gennaio è simbolo del termine delle feste natalizie e del nuovo anno. Nel giorno dell’Epifania il mondo cristiano ricorda l’incontro dei Re Magi con Gesù Bambino e la loro conversione alla nuova dottrina. Il termine deriva dal greco “Epiphàneia”, che significa letteralmente “manifestazione”, “venuta”, “presenza divina”. Anche per l’Epifania, come per Natale e ...

Buona Epifania 2018 - arriva la Befana : ecco le IMMAGINI più belle e simpatiche per gli auguri su Whatsapp e Facebook [GALLERY] : 1/41 ...

Buona Epifania 2018 - arriva la Befana : ecco le IMMAGINI più belle e simpatiche per gli auguri su Whatsapp e Facebook [GALLERY] : 1/41 ...

Befana 2018 : ecco una serie di frasi e filastrocche - da inviare su Whatsapp - Facebook : Arriva la Befana la notte fra 5 e 6 Gennaio. ecco una serie di frasi da inviare ad amici o parenti. Mancano ormai poche ore alla "notte della Befana", un momento molto atteso dai bambini ma non...

Arriva la notte della Befana : ecco video e filmati divertenti da inviare su Whatsapp - Facebook : Arriva la Befana la notte fra 5 e 6 Gennaio. Festeggiala con questi simpatici video. Mancano ormai poche ore alla "notte della Befana", un momento molto atteso dai bambini ma non...

Whatsapp - le novità del 2018 riguarderanno gruppi e chat ma non solo. Ecco quali Video : Il 2018 potrebbe essere un anno molto importante non solo per il lancio di nuovi #Smartphone, su tutti Samsung Galaxy S9, Huawei P11 e probabilmente tre nuovi iPhone ma anche per lo sviluppo dei sistemi di messaggistica istantanea, diventati oramai una delle forme di comunicazione preferite dagli utenti smartphone. Una delle funzioni maggiormente apprezzate, oltre alle gia' famose chiamate e Video chiamate, è il messaggio vocale, ovvero la ...

Le Storie di Instagram direttamente su Whatsapp : ecco l’ultima trovata di Facebook : Facebook vuole rafforzare l'integrazione fra Instagram e WhatsApp e così sta testando una nuova funzionalità fra alcuni utenti portoghesi, come confermato qualche ora fa ai colleghi di Techcrunch. L'articolo Le Storie di Instagram direttamente su WhatsApp: ecco l’ultima trovata di Facebook è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Whatsapp - restrizioni sui gruppi e nuova funzionalità in arrivo : ecco quale : I sistemi di messaggistica istantanea sono diventati uno dei mezzi di comunicazione preferiti dagli utenti smartphone, a tal punto che oramai le offerte sulle tariffe riguardanti le ricaricabili sono spesso riferite ai giga ed eventualmente alle chiamate. Oramai l'utilizzo di internet sugli smartphone è diventato di importanza notevole per molti, non solo per i più giovani: il motivo risiede sopratutto nell'utilizzo continuo dei social network, ...

Epifania 2018 - arriva la Befana : ecco le IMMAGINI più divertenti per gli auguri su Whatsapp e Facebook [GALLERY] : 1/33 ...