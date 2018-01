Vocktail | il cocktail virtuale che fa bene alla linea

Vocktail - il bicchiere che trasforma l’acqua in cocktail : Tu pensi di farti un mojito, ma nel bicchiere mancano rum, menta, lime e zucchero di canna. In pratica stai bevendo solo acqua, ma una nuova tecnologia riesce a trasformarla in gustosi cocktail, ingannando i nostri sensi. Si chiama Vocktail e non è altro che un bicchiere tecnologico in grado di riprodurre virtualmente sapori, odore e colore della bevanda per beffare il nostro cervello. Grazie a due elettrodi d’argento sul bordo del ...