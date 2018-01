Virtus Roma vittoria sulla sirena | domata Latina

Basket - torna in campo la Benacquista : ultima di andata in casa della Virtus Roma : Come seguire la partita Diretta streaming e aggiornamenti in tempo reale -La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNPTV Pass (servizio in abbonamento) di Lega Nazionale Pallacanestro e ...

La Virtus Roma riceve Benacquista Latina : Nella prima partita del 2018 – l’ultima del girone di andata – la Virtus Roma riceve la visita della Benacquista Latina, in quello che sarà... L'articolo La Virtus Roma riceve Benacquista Latina su Roma Daily News.

Finale di 2017 amaro per la Virtus Roma : Finale di 2017 amaro per la Virtus Roma, costretta ad arrendersi ai danni dei rivali storici di Siena. Un Ebanks favoloso e un Sandri... L'articolo Finale di 2017 amaro per la Virtus Roma su Roma Daily News.

Siena Virtus Roma/ Info streaming video e diretta tv - orario e risultato live (basket A2 - oggi) : diretta Siena Virtus Roma Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2, si respira storia al PalaEstra (oggi 29 dicembre 2017)(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 08:12:00 GMT)

Virtus Roma-Eurobasket 88-79 : Virtus Roma – Eurobasket 88-79 Parziali: 13-18, 29-23, 26-22, 20-16 Virtus Roma: Benetti ne, Basile, Maresca 9, Chessa 8, Donadoni ne, Baldasso 9, Lucarelli ne,... L'articolo Virtus Roma-Eurobasket 88-79 su Roma Daily News.

Hertz e Virtus Roma insieme in 2017-18 : Da sempre, infatti, Hertz supporta le eccellenze dello sport e la pallacanestro è certamente una delle attività agonistiche più sentite, sia a livello nazionale che internazionale. Per noi è molto ...

Treviglio non passa - la Virtus Roma torna a vincere : torna alla vittoria la Virtus Roma, che batte la Blu Basket Treviglio. Finalmente, dopo le due trasferte sanguinose di Cagliari e Agrigento, si è iniziata... L'articolo Treviglio non passa, la Virtus Roma torna a vincere su Roma Daily News.

La Virtus Roma perde anche ad Agrigento : La Fortitudo Agrigento sconfigge tra le mura amiche la Virtus Roma con il pesantissimo punteggio di 101 a 72, rendendo la situazione dei giallorossi ancora... L'articolo La Virtus Roma perde anche ad Agrigento su Roma Daily News.

Moncada Agrigento – Virtus Roma : Oggi, alle ore 18:00, scenderà in campo la Virtus Roma per la seconda trasferta consecutiva in appena cinque giorni. Bechi avrà come obiettivo quello di... L'articolo Moncada Agrigento – Virtus Roma su Roma Daily News.

Serie A2 - La Virtus Roma presenta Bechi : "Grande emozione allenare qui" : Roma - In casa della Virtus Roma è stato il giorno di coach Luca Bechi: l'allenatore toscano, che ha esordito sulla panchina giallorossa nel match perso mercoledì dalla Virtus a Cagliari, è infatti ...

Keene trascina Cagliari alla vittoria - la Virtus Roma cade ancora : Altra sconfitta in casa Virtus Roma, la prima dell’era Bechi. I giallorossi, dopo aver giocato una partita equilibrata per tre quarti e mezzo, si devono... L'articolo Keene trascina Cagliari alla vittoria, la Virtus Roma cade ancora su Roma Daily News.