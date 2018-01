Violenti temporali stazionano sul Sud della Francia | nubifragi e disagi ai trasporti

Allerta Meteo Sicilia – Forti venti di scirocco in serata - poi Violenti temporali durante la giornata di Giovedì 30 Novembre : ecco l’avviso della protezione civile : Allerta Meteo Sicilia – La protezione civile Regionale ha appena diffuso un messaggio di Allerta Meteo di livello giallo per rischio idrogeologico e per condizioni Meteo avverse in Sicilia. Dalla serata di oggi, e per 18-24 ore, previsti venti Forti o di burrasca dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte. Dal primo mattino di domani 30 nivembre e per 24-36 ore previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio ...