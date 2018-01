Vietato postare scatti dei figli sui social | per i genitori multe da capogiro

Social network - Vietato postare le foto dei figli minorenni se uno dei genitori è contrario : E' lecito o no postare le foto dei figli minorenni su Facebook o altri Social network ? Una sentenza del tribunale di Mantova, depositata lo scorso 19 settembre, fa chiarezza a riguardo. Non si possono pubblicare le foto dei figli minorenni sui...

Vietato postare le foto dei figli se uno dei genitori è contrario : Lecito o no postare le foto dei minori su Facebook? Un dibattito che va avanti da anni e la cui risposta sembra troppo spesso risiedere nel buonsenso dei genitori. In mancanza di una normativa, però, di tanto in tanto i giudici cercano di mettere qualche punto fermo sul tema attraverso le proprie sentenza. Come quella del tribunale di Mantova, secondo cui per poter pubblicare le foto del proprio figlio minorenne sui social network è ...