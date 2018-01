Via le tasse universitarie | polemica su Grasso - Calenda | proposta trumpiana

Grasso : Via le tasse universitarie. Ma i redditi bassi sono già esenti : 'Aboliamo le tasse universitarie'. E' questa la vera sorpresa che piove dal palco della prima assemblea di Liberi e Uguali, la formazione a sinistra del Pd che si è affidata al presidente del Senato ...

Grasso : Via precariato - tasse università : 13.01 "Altri aboliscono le tasse,noi il precariato",dobbiamo puntare alle tutele crescenti e "investire"lì dove il lavoro possiamo davvero crearlo","la nostra battaglia sarà far tornare prevalente i contratti a tempo indeterminato". Così Grasso, leader di Leu, all'assemblea programmatica a Roma. "Con 1,6mld aboliamo le tasse universitarie",tagliando alcune attività dannose per l'ambiente. "Faremo proposte serie,concrete a differenza delle ...

Tasse Trump - proViamo a farlo da noi e vediamo che succede : ROMA Tasse di Trump, proviamo a farlo da noi, in Italia. proviamo a trasferire, applicare il gigantesco taglio delle Tasse varato negli Usa nella nostra società ed economia e vediamo che succede. Translation pari pari, misura per misura e vediamo l'effetto che fa. Ridurre le Tasse che pagano imprese e aziende di 14 punti …

Tasse - Via libera al taglio dal 35 al 21%. Trump esulta : "E' carburante nel motore dell'economia" : La Camera degli Stati Uniti controllata dai repubblicani ha approvato la riforma fiscale - modificata dal Senato - con 224 voti a favore e 201 contrari: ora passa al Presidente Trump per la firma.

Tasse - Via libera al taglio dal 35 al 21%. Trump esulta : "La più vasta riforma fiscale della storia" : La riforma è passata con 51 voti a favore (tutti repubblicani) e 48 contrari, tutti democratici. Le operazioni di voto sono state interrotte in varie occasioni per le grida degli oppositori presenti in galleria del Senato. Il testo dovrà ora tornare alla Camera dei Rappresentanti che dovrà approvarlo con tre lievi modifiche rispetto al provvedimento licenziato ieri. Poi andrà alla firma del presidente

