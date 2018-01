Vertice Berlusconi-Meloni-Salvini e la non candidatura bis di Maroni

: RT @RenzoMattei: Non ho capito perché al vertice del Centrodestra ad Arcore Berlusconi ha invitato Salvini e la Meloni ma non me. - Marilena_Full : RT @RenzoMattei: Non ho capito perché al vertice del Centrodestra ad Arcore Berlusconi ha invitato Salvini e la Meloni ma non me. - BerziLiliana : RT @ottogattotto: Ricordate i feroci diktat di #Salvini a Berlusconi ???????? - GattiMaurizio59 : RT @ottogattotto: Ricordate i feroci diktat di #Salvini a Berlusconi ???????? - ribelle51 : RT @RenzoMattei: Non ho capito perché al vertice del Centrodestra ad Arcore Berlusconi ha invitato Salvini e la Meloni ma non me. - Francesco2990 : RT @ottogattotto: Ricordate i feroci diktat di #Salvini a Berlusconi ???????? -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Ieri, a poche ore dalla conclusione della riunione a Villa San Martino, ad Arcore, dove Silvioha ospitato Giorgiae Matteo, è trapelata la notizia della probabile non ridi Robertoalla presidenza della Regione Lombardia. La motivazione di questa decisione, di natura personale e privata, non avrebbe tuttavia colto alla sprovvista i tre leader di Centrodestra; già nella giornata di ieri infatti, i tre leader hanno fatto riferimento a due possibili scenari politici, al fine di “rimpiazzare”: il primo vede la Lombardia nelle mani del leghista Attilio Fontana, ex sindaco di Varese, mentre il secondo porta alladi Mariastella Gelmini, ex Ministro dell’Istruzione durante il governoed ora coordinatrice regionale di Forza Italia.non si ricandiderà Oggi la conferma:non si ricandiderà. Nella giornata ...