: Verissimo: scoppia la polemica attorno ad uno degli ospiti dello show - ricercaloit : Verissimo: scoppia la polemica attorno ad uno degli ospiti dello show - zazoomblog : #Verissimo scoppia la polemica attorno ad uno degli ospiti dello show #Verissimo: #scoppia #la #polemica ... -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Ritorniamo a parlare di televisione VIDEO e lo facciamo occupandoci di qualcosa di veramente spiacevole che è successa sabato scorso subito dopo la fine di una delle trasmissioni più famose di Canale cinque,. Una delle scelte fatte nell'ultima puntatainfatti ha fatto esplodere in brevissimo tempo una vera e propriasui social. Ma vediamo insieme cosa è successo. Un ospite criticato Sabato scorso, come ormai avviene da anni, è andata in onda su canale cinque una nuova puntata del programma settimanale VIDEO,. Questa settimana però a differenza delle altre lonon si è contraddistinto per gli scoop o le tematiche affrontate, ma soltanto per un'accesata sui social subito dopo la fine dell'intervista di uno dei suoi ospite. In studio infatti sabato pomeriggio era presente Niccolò #BETTARINI, il figlio del ...