Veridiana De Moraes parla del tradimento nei confronti di Aida

Aida Yespica tradita da Geppy : nuove rivelazioni dell’amante Veridiana De Moraes a Pomeriggio 5 : Aida Yespica tradita dal fidanzato Geppy: l’amante Veridiana De Moraes, ex di Uomini e Donne, a Pomeriggio 5 Si sono lasciati da settimane, ma la storia tra Aida Yespica e Geppy continua a tenere banco. Soprattutto dopo che Veridiana De Moraes, ex del Trono Over di Uomini e Donne, ha rivelato di aver avuto una […] L'articolo Aida Yespica tradita da Geppy: nuove rivelazioni dell’amante Veridiana De Moraes a Pomeriggio 5 proviene ...

Veridiana De Moraes/ Geppy Lama ha tradito Aida Yespica : “Ha detto che mi amava!” (Pomeriggio 5) : Veridiana De Moraes, Geppy Lama e Aida Yespica: le ultime notizie sul triangolo a Pomeriggio 5. L'ex corteggiatrice farà nuove rivelazioni nello studio di Barbara d'Urso?(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 18:34:00 GMT)

Veridiana De Moraes/ “Geppy Lama ha tradito Aida Yespica con me quando era fidanzato” (Pomeriggio 5) : Veridiana De Moraes, Geppy Lama e Aida Yespica: le ultime notizie sul triangolo a Pomeriggio 5. L'ex corteggiatrice farà nuove rivelazioni nello studio di Barbara d'Urso?(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 17:36:00 GMT)

Veridiana De Moraes alla Yespica sono stata con Geppy Lama : L’amore tra Aida Yepsica e Geppy Lama è finita, ma lui avrebbe avuto un ritorno di fiamma con la sua ex, la corteggiatrice Veridiana De Moraes, ex corteggiatrice di Uomini e donne: “Prima ancora che lei baciasse Jeremias – ha raccontato a “Vero” – Geppy mi chiese di raggiungerlo, gli dissi di no e venne lui da me. Quella serasiamo stati insieme. A lei non l’ha detto. Quando Aida è uscita dalla Casa gli ha chiesto se aveva fatto il bravo e ...

Veridiana De Moraes : "Geppy Lama è stato con me mentre Aida era nella Casa" : La storia fra Aida Yespica e Geppy Lama, cominciata poco prima che la bella venezuelana entrasse nella Casa del Grande Fratello Vip, non ha mai convinto molto, anche perché Aida durante il reality ha manifestato una certa vicinanza nei confronti di Jeremias Rodriguez. Ora la ex di Geppy, la corteggiatrice Veridiana De Moraes, ammette di essere stata con lui proprio mentre la Yespica era concorrente del Gf.La storia fra Aida e Geppy ormai ...

Aida Yespica tradita da Geppy Lama : Veridiana De Moraes vuota il sacco Video : #Aida Yespica e gli altri finalisti del #grande fratello vip 2017, tra cui i neo innamorati Ivana Mrazova e Luca Onestini [Video], continuano a tenere banco sulla stampa rosa, sui social e nei programmi tv targati Mediaset per la loro vita privata. Le ultime news, davvero piccanti, riguardano la bellissima e splendida showgirl e modella venezuelana del GF Vip 2017. A pochi giorni dall'annuncio della rottura di Aida Yespica con il suo fidanzato ...

Aida Yespica tradita da Geppy Lama : Veridiana De Moraes vuota il sacco : Aida Yespica e gli altri finalisti del Grande Fratello Vip 2017, tra cui i neo innamorati Ivana Mrazova e Luca Onestini, continuano a tenere banco sulla stampa rosa, sui social e nei programmi tv targati Mediaset per la loro vita privata. Le ultime news, davvero piccanti, riguardano la bellissima e splendida showgirl e modella venezuelana del GF Vip 2017. A pochi giorni dall'annuncio della rottura di Aida Yespica con il suo fidanzato Geppy Lama ...

Veridiana De Moraes avverte Aida Yespica : "Quando eri al Grande Fratello Vip Geppy ha fatto l'amore con me" : MILANO ? ?lo e Geppy abbiamo un rapporto complicato. Per lui ho lasciato il compagno con cui stavo da sei anni e dal quale ho avuto tre figli. Siamo sempre stati innamoratissimi, ma...

Aida Yespica tradita da Geppy Lama/ L’ex Uomini e Donne Veridiana De Moraes : ‘Ha fatto l’amore con me!’ : Geppy Lama ha tradito Aida Yepica? Una ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Veridiana De Moraes ha confessato di avere fatto l'amore con l'imprenditore.(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 15:23:00 GMT)