Vandali contro l' auto di Fabrizia D' Ottavio vicino alla villa comunale

Lutto per l'attore Riccardo Scamarcio, muore il padre Emilio Cronaca gio 16 novembre Aveva 64 anni.

Lissone - il sindaco contro i Vandali di capodanno : "Paghiamo tutti - siano identificati" : Lissone conta i danni dei vandali di capodanno tra vetrine infrante, giochi per bambini e fontanelle danneggiati. Il sindaco ha già dato mandato di esaminare i filmati delle telecamere: "Chiedo che i ...

Milano - lo sparo contro un tram e Vandalismi : le follie di Capodanno : Un paio di minuti dopo la mezzanotte, un tram della linea 19 percorre via Masolino da Panicale ed entra in piazza Prealpi. Attraversa il fumo dei petardi, fischi e botti che rimbombano, vetri che si ...

Palermo : Vandali in azione allo Zen - lanciato petardo contro bus : Palermo, 30 dic. (AdnKronos) - Nuovo atto vandalico contro i mezzi dell'Amat a Palermo. Ad essere preso di mira ieri sera, intorno alle 10, è stato un autobus della linea 619. In via Rocky Marciano, nel quartiere Zen, qualcuno ha lanciato un grosso petardo contro il bus in transito, danneggiando il

Atto Vandalico a Fermo contro auto servizio Regione Marche : Roma, 29 dic. (askanews) 'Questa mattina sono state trovate imbrattate le autovetture del servizio decentrato Agricoltura della Regione Marche, nella sede della provincia di Fermo. Scritte nere che ...

Vandali in azione contro il Centro di recupero tartarughe marine : ... di cui, ha sostenuto, "bisogna andare orgogliosi, una maggiore considerazione da parte della politica". animali@quotidiano.net

Ambiente : “Vile atto Vandalico contro la struttura che ospita il Centro Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone” : Oggi, purtroppo, non vi raccontiamo la storia del Recupero o del rilascio di una Tartaruga Marina, come siamo soliti fare. Oggi vi vogliamo dare notizia di una spiacevole vicenda accaduta durante la notte tra il 26 e il 27 dicembre 2017. Un atto vandalico/intimidatorio ad opera di un gruppo di delinquenti, armati di pietre e spranghe, ha letteralmente assaltato le finestre della struttura che ospita il Centro Recupero Tartarughe Marine di ...

Atto Vandalico contro la Camera del lavoro : tagliate le bandiere : Atto vandalico contro la Camera del lavoro di Terranuova Bracciolini : tagliate le bandiere dell'Unione Europea e della Cgil che si trovavano all'esterno. Sono state staccate dal supporto che si trova ...

Studenti in piazza contro l'alternanza scuola-lavoro : Vandalizzati McDonald's e Poste : Manifestazione studentesca a Milano: trecento Studenti circa hanno sfilato per le vie del centro di Milano per protestare contro l'alternanza scuola lavoro. Gli Studenti, come mostrano i video di...

Ronchis - escrementi contro la chiesa : ecco la folle sfida tra Vandali : Un atto tremendo, ingiustificabile e che fa rabbia a tutti. Una chiesa del 1600 a Ronchis, in provincia di Udine, è stato presa di mira da alcuni vandali che, in una sorta di gara, si sono divertiti a lancirare escrementi umani contro la facciata della chiesetta.La denunciaA dare l'allarme per primo ed avvisare il sindaco Manfredi Michelutto è stato un cittadino che avrebbe notato qualche presenza che si aggirava losca e furtiva attorno ...

Vandali contro panchina rossa - simbolo della lotta alla violenza sulle donne : Vergognoso atto Vandalico a Favria, in piazza Martiri, dove venerdì sera qualcuno ha danneggiato l'omaggio floreale che il Comune aveva piazzato sulla panchina rossa realizzata per la 'Giornata ...