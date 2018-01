: RT @MediasetTgcom24: Pericolo valanghe: chiusa strada Cervinia, 100 evacuati a Champoluc #maltempo - giannetti_marco : RT @MediasetTgcom24: Pericolo valanghe: chiusa strada Cervinia, 100 evacuati a Champoluc #maltempo - CybFeed : #BreakingNews Valanghe, strada chiusa per Cervinia - TgrRai : RT @tgrvda: #ayas #maltempo #neve Per il pericolo valanghe vengono evacuate circa 100 persone da #Champoluc: una settantina sono turisti. A… - RealTimeNews__ : RT @MediasetTgcom24: Pericolo valanghe: chiusa strada Cervinia, 100 evacuati a Champoluc #maltempo - AnnaNigra : RT @tgrvda: #ayas #maltempo #neve Per il pericolo valanghe vengono evacuate circa 100 persone da #Champoluc: una settantina sono turisti. A… -

Evacuazioni per pericoloin Val d'Aosta. Laregionale da Valtournenche asaràpreventivamente nel pomeriggio, per la seconda volta in 5 giorni. Cinquemila i turisti che sono ospitati nella località. Un centinaio di persone sono state sgomberate a Champoluc, in val D'Ayas, la maggior parte ospiti di un albergo, Prevista anche la chiusura dellatra Champlan a Champoluc.(Di lunedì 8 gennaio 2018)