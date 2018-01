Val d'Aosta | valanga su strada | Cogne isolata

Maltempo - incubo Rigopiano tra Piemonte e Valle d’Aosta : oltre 10.000 persone isolate a Cogne e Cervinia - evacuazioni a Champoluc [FOTO LIVE] : 1/16 Cogne ...

Maltempo - Valanga in Valle d’Aosta : anche Cogne è isolata : Una valanga è caduta nel pomeriggio sulla strada regionale di Cogne, poco prima del capoluogo, in Valle d’Aosta. La massa di neve è scesa all’altezza della frazione di Epinel. La strada regionale è stata chiusa e la località turistica valdostana è attualmente isolata. Sono in corso le operazioni, anche con l’ausilio dei vigili del fuoco, per rimuovere la valanga dalla sede stradale. L'articolo Maltempo, valanga in Valle ...

Maltempo Valle d’Aosta : pericolo Valanghe - 100 evacuati a Champoluc : In corso l’evacuazione di un centinaio di persone a Champoluc, in Val d’Ayas (Valle d’Aosta) a causa del pericolo valanghe: si tratta di una settantina di turisti ospiti dell’albergo Relais du glacier, e circa 30 residenti. “Stiamo evacuando la zona sotto la montagna di Facciabella, nella parte vecchia del paese. Dopo procederemo con la chiusura della strada, nel tratto da Champlan a Champoluc,” spiega il ...

Maltempo Aosta - pericolo Valanghe : chiusa la strada regionale da Valtournenche a Cervinia : A causa del pericolo valanghe in via precauzionale verrà chiusa dalle 17 la strada regionale da Valtournenche a Cervinia, unica via di collegamento per raggiungere la località alpina: sono circa cinquemila le persone ospitate a piedi della Gran Becca. E’ la seconda chiusura in cinque giorni: giovedì la strada era stata chiusa per circa 24 ore. L'articolo Maltempo Aosta, pericolo valanghe: chiusa la strada regionale da Valtournenche a ...

Maltempo Aosta - pericolo Valanghe : verso la chiusura della strada da Cervinia a Valtournenche : A 3.000 metri di quota sono già caduti 80 cm di neve fresca, tanto che “è prevista la chiusura della strada da Cervinia a Valtournenche indicativamente dalle ore 17“: lo rende noto Cervino spa, la società che gestisce gli impianti di risalita della Valtournenche. “La commissione valanghe ufficializzerà l’orario esatto nel primo pomeriggio“. Il commissario di Valtournenche, Sara Bordet, ha dichiarato: “Le ...

Maltempo Valle d’Aosta : strade chiuse e disagi : La Presidenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta rende noto che, a causa della nuova ondata di Maltempo che interessa il territorio regionale, sono chiuse le seguenti strade: Valsavarenche – SR 23 Chiusa dalle 18.30 del 7 gennaio dalla frazione Eaux-Rousses alla frazione Pont per pericolo valanghe con ordinanza. Rhêmes-Saint-Georges – SR 24 Chiusa l’8 gennaio dalla frazione Proussaz per pericolo valanghe con ordinanza n ...

Forti nevicate in Valle d’Aosta : 50 persone isolate a Rhemes-Notre-Dame : Forti nevicate stanno investendo la Valle d’Aosta, in particolare il settore sudorientale al confine con il Piemonte: circa 50 persone sono isolate a Rhemes-Notre-Dame dopo che la strada regionale è stata chiusa a seguito di una slavina caduta sulla carreggiata, all’altezza della frazione Artalle. In tutta la regione il pericolo valanghe è “4-forte “(su una scala di 5). Sono previste precipitazioni moderate e diffuse fino ...

Nevicate in Piemonte e Val D'Aosta - clima primaverile nel Centro sud - : Roma - L'ondata di maltempo tra lunedì e martedì determinerà copiose Nevicate sulle Alpi Piemontesi e valdostane, investite da un teso flusso sciroccale alle medio-alte quote che esalterà i fenomeni sui settori più esposti, con accumuli davvero considerevoli. Piemonte E VDA - La neve cadrà a 800-900m sulle Alpi Marittime, dai 1000m su Cozie e Graie, oltre i 1200-1400m sul resto del Piemonte e in Valle ...

