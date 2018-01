Uomini e Donne | trono classico | le pretese di Mariano

Una lettera e tanti baci nella nuova registrazione di Uomini e Donne Video : Ritorniamo a parlare di televisione e lo facciamo occupandoci di #Uomini e Donne e di tutto quello che sta succedendo in questo momento al trono classico. Sono settimane ormai che il caos regna sovrano ormai all'interno del trono classico, dove sono presenti in studio ben cinque tronisti [Video] che ancora oggi non sono riusciti a conquistare fino in fondo l'interesse del pubblico. Nonostante questo però noi oggi vi racconteremo comunque cosa è ...

Una lettera e tanti baci nella nuova registrazione di Uomini e Donne : Ritorniamo a parlare di televisione e lo facciamo occupandoci di Uomini e Donne e di tutto quello che sta succedendo in questo momento al trono classico. Sono settimane ormai che il caos regna sovrano ormai all'interno del trono classico, dove sono presenti in studio ben cinque tronisti che ancora oggi non sono riusciti a conquistare fino in fondo l'interesse del pubblico. Nonostante questo però noi oggi vi racconteremo comunque cosa è successo ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni : Gemma Galgani dà il via a una nuova stagione (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni: Gemma Galgani, protagonista di un nuovo tentativo per conquistare Giorgio Manetti, sarà al centro delle prossime puntate dedicate ai senior.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Lorenzo tra Sara Affi Fella e Nilufar Addati (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico: diviso tra Sara Affi Fella e Nilufar, Lorenzo è uno dei corteggiatori più discussi dell’ultima stagione…(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Valentina Dallari/ Uomini e Donne - “soffro di disturbi alimentari - andrò in una struttura per farmi curare” : Valentina Dallari, l'ex tronista di Uomini e Donne ammette: “soffro di disturbi alimentari, andrò in una struttura per farmi curare”. Le ultime notizie e gli aggiornamenti(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 05:00:00 GMT)

Ultimissime Uomini e Donne - la rivelazione di Gemma che lascia senza parole : Gemma Galgani, dama di #Uomini e Donne non smette mai di stupirci e anche nel corso dell'ultima registrazione del trono over avvenuta questo giovedì 4 gennaio 2018 è successo di tutto. Infatti, Le Ultimissime notizie sul programma di Maria De Filippi svelano che Gemma si è ancora lasciata andare in confessioni piuttosto scoppiettanti verso il suo ex fidanzato Giorgio Manetti, che tanti partecipanti della trasmissione hanno visto come una vera e ...

Uomini e Donne - anticipazioni trono over : GEMMA divisa tra GIORGIO e RAFFAELE! : Giovedì 4 gennaio 2018 sono state registrate le nuove puntate del trono over di Uomini e Donne: al termine di un breve siparietto dove Domenico ha comunicato ai presenti di aver sognato Tina Cipollari in atteggiamenti “dolci”, Maria De Filippi è partita come di consueto da GEMMA Galgani; la dama, pur non nascondendo di nutrire ancora interesse per lo storico ex GIORGIO Manetti, ha dichiarato di stare conoscendo anche Raffaele, ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari sta male : il messaggio di Fabio Colloricchio : Valentina Dallari sta male: le parole di Fabio Colloricchio che con lei ha condiviso l’esperienza a Uomini e Donne Nelle ultime ore molto si sta discutendo delle affermazioni fatte dall’ex tronista di Uomini e Donne Valentina Dallari. Al centro del dibattito, prima alcune foto della ragazza, e poi diverse dichiarazioni dalla stessa rilasciate. Sui social e […] L'articolo Uomini e Donne, Valentina Dallari sta male: il messaggio ...

LORENZO FLAHERTY / "Uomini e donne? Giulia De Lellis e Luca Onestini hanno abbattuto i miei pregiudizi" : Con la conclusione della sua avventura al Grande Fratello Vip, LORENZO FLAHERTY ha rivelato di continuare a frequentare quattro ex gieffini, con i quali ha attualmente...(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 18:35:00 GMT)

Uomini e Donne - Trono Over : Giorgio e Gemma di nuovo insieme? L’indizio : Giorgio Manetti e Gemma Galgani sono tornati assieme? Indubbiamente il Cavaliere toscano e la Dama torinese sono stati una delle coppie più amate del programma. Tutt’ora le loro apparizioni, le loro dichiarazioni o semplicemente un post social piuttosto che una foto fanno immaginare un ritorno di fiamma, molto auspicato dai followers che non si rassegnano a vederli single o con altri compagni. La foto Instagram di Giorgio Manetti che riaccende i ...

Uomini e Donne news - Beatrice Valli naso rifatto : la verità : Uomini e Donne, Beatrice Valli stanca delle accuse rivela la verità sul suo naso Beatrice Valli di Uomini e Donne è stata attaccata sui social da alcune utenti convinte che ci sia qualche modifica sul suo naso, all’interno delle foto. L’ex corteggiatrice e fidanzata di Marco Fantini, con cui ha avuto una figlia, ha scelto […] L'articolo Uomini e Donne news, Beatrice Valli naso rifatto: la verità proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne Oggi : Giorgio e Gemma insieme a Torino? L’indizio : Uomini e Donne Trono Over: Giorgio Manetti e Gemma Galgani di nuovo insieme? L’indizio che fa sperare Giorgio Manetti e Gemma Galgani sono probabilmente una delle coppie del Trono Over più discusse della trasmissione. La loro storia è ufficialmente finita, tuttavia, anche se i due hanno smesso di frequentarsi da tempo, nello studio di Uomini […] L'articolo Uomini e Donne Oggi: Giorgio e Gemma insieme a Torino? L’indizio ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 08 gennaio 2018 : Sara attratta da Emanuele? : Nilufar sostiene che Francesco sia falso. Gianluca le porta dei fiori e si dichiara per lei. Giordano lascia lo studio, ma viene convinto dalla De Filippi a cambiare idea. Sara Affi Fella si trova bene con Emanuele Trimarchi. Uomini e Donne: Gianluca si dichiara per Nilufar Addati. Tina dà ragione ai corteggiatori ed attacca la tronista. La Puntata Uomini e Donne Oggi si apre con l’ingresso dei quattro tronisti, seguiti dai corteggiatori ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari sta male? La conferma dell’ex tronista : Uomini e Donne, lo sfogo di Valentina Dallari: l’ex tronista conferma di stare passando un momento difficile Di recente molto si è parlato delle condizioni fisiche di Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne. I suoi followers infatti, qualche giorno fà, le avrebbero fatto notare l’eccessiva magrezza. Valentina, tuttavia, non ha preso molto bene le […] L'articolo Uomini e Donne, Valentina Dallari sta male? La conferma ...