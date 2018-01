Uomini e Donne over | clamoroso | un bacio tra Gemma e Giorgio

GIANLUCA TORNESE / Uomini e donne - nuovo scontro con Sara Affi Fella in esterna (Trono Classico) : GIANLUCA TORNESE sarà uno dei protagonisti della puntata del Trono Classico di Uomini e donne, in onda oggi su Canale 5. Il corteggiatrice si scontrerà con Sara Affi Fella.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 13:05:00 GMT)

Uomini e Donne oggi - Sara e Nilufar : discussioni e un ritorno a sorpresa : oggi Uomini e Donne: tante discussioni per Sara e Nilufar e il ritorno di Emanuele Trimarchi oggi, 8 Gennaio 2018, torna in onda Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi riparte con il Trono Classico. Entrano i corteggiatori delle due troniste, Sara e Nilufar. Francesco ha un piccolo pensiero per la conduttrice, mentre […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Sara e Nilufar: discussioni e un ritorno a sorpresa proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne - registrazione del 5-01-18 Video : Una nuova puntata del trono classico di #Uomini e Donne è stata registrata il 5 gennaio, e come presto si potra' vedere Nilufar ha deciso di portare in esterna i due corteggiatori Nicolo e Francesco, lasciando il “panchina” Giordano e Gianluca, che durante l’ultima registrazione ha visto poco interessati. Prime corteggiatrici per il nuovo tronista Mariano Catanzaro, Invece Paolo vorrebbe passare qualche giorno con Angela e Marianna e per questo ...

Uomini e Donne - trono classico : le pretese di Mariano : Il nuovo tronista di Uomini e Donne trono classico si è presentato in un modo un po’ particolare. Mariano si è subito fatto riconoscere chiedendo alle corteggiatrici di superare, per lui, alcune difficilissime prove. Le pretese di Mariano, però, non sono passate inosservate e hanno già scatenato alcune piccole polemiche. Cosa accadrà nel programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi? Uomini e Donne, trono classico: le ...

Una lettera e tanti baci nella nuova registrazione di Uomini e Donne : Ritorniamo a parlare di televisione e lo facciamo occupandoci di Uomini e Donne e di tutto quello che sta succedendo in questo momento al trono classico. Sono settimane ormai che il caos regna sovrano ormai all'interno del trono classico, dove sono presenti in studio ben cinque tronisti che ancora oggi non sono riusciti a conquistare fino in fondo l'interesse del pubblico. Nonostante questo però noi oggi vi racconteremo comunque cosa è successo ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni : Gemma Galgani dà il via a una nuova stagione (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni: Gemma Galgani, protagonista di un nuovo tentativo per conquistare Giorgio Manetti, sarà al centro delle prossime puntate dedicate ai senior.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Lorenzo tra Sara Affi Fella e Nilufar Addati (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico: diviso tra Sara Affi Fella e Nilufar, Lorenzo è uno dei corteggiatori più discussi dell’ultima stagione…(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Valentina Dallari/ Uomini e Donne - “soffro di disturbi alimentari - andrò in una struttura per farmi curare” : Valentina Dallari, l'ex tronista di Uomini e Donne ammette: “soffro di disturbi alimentari, andrò in una struttura per farmi curare”. Le ultime notizie e gli aggiornamenti(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 05:00:00 GMT)

Ultimissime Uomini e Donne - la rivelazione di Gemma che lascia senza parole : Gemma Galgani, dama di #Uomini e Donne non smette mai di stupirci e anche nel corso dell'ultima registrazione del trono over avvenuta questo giovedì 4 gennaio 2018 è successo di tutto. Infatti, Le Ultimissime notizie sul programma di Maria De Filippi svelano che Gemma si è ancora lasciata andare in confessioni piuttosto scoppiettanti verso il suo ex fidanzato Giorgio Manetti, che tanti partecipanti della trasmissione hanno visto come una vera e ...

Uomini e Donne - anticipazioni trono over : GEMMA divisa tra GIORGIO e RAFFAELE! : Giovedì 4 gennaio 2018 sono state registrate le nuove puntate del trono over di Uomini e Donne: al termine di un breve siparietto dove Domenico ha comunicato ai presenti di aver sognato Tina Cipollari in atteggiamenti “dolci”, Maria De Filippi è partita come di consueto da GEMMA Galgani; la dama, pur non nascondendo di nutrire ancora interesse per lo storico ex GIORGIO Manetti, ha dichiarato di stare conoscendo anche Raffaele, ...