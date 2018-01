Una giornalista di BBC si è dimessa perché pagata meno dei colleghi maschi

Una giornalista di BBC in Cina si è dimessa dall’incarico perché pagata meno dei colleghi maschi : La settimana scorsa Carrie Gracie, capo dell’ufficio di BBC News in Cina, ha lasciato il suo incarico protestando contro le disparità di stipendio tra uomini e donne all’interno di BBC, che è la principale emittente pubblica radiotelevisiva del Regno Unito. Gracie ha spiegato The post Una giornalista di BBC in Cina si è dimessa dall’incarico perché pagata meno dei colleghi maschi appeared first on Il Post.

'Cozza - acida - cessa' Nerone accusato di sessismo per insulti a Una giornalista Video : E' un periodo più che mai caldo per quanto riguarda il tema del #sessismo e delle molestie on line, in particolar modo relativamente agli insulti sui social network e alle cosiddette shitstorm che questi possono generare. Nelle ultime ore una vicenda che ingloba tutti questi aspetti sta facendo discutere il mondo del rap italiano. 'Nerone l'ho trovato fuori forma' Protagonisti della vicenda sono #Nerone, rapper milanese apprezzatissimo dalla ...

Barale : "Io innamorata? A Chi hanno bevuto". Il giornalista : "Ci si vede in tribUnale" : Nessun ritorno di fiamma. Paola Barale è quasi stufa di dover parlare sempre di Raz Degan . 'Ci sarà un motivo se noi non stiamo insieme? Ci sentiamo, certo. Ma tutto qui', rivela la showgirl in una ...

Messico - giornalista ucciso in Una scuola : è il decimo reporter assassinato nel 2017 : Cronista per varie testate locali, per cui si occupava di vicende legate al mondo della criminalità, in passato, Perez aveva collaborato pure col Governo dello Stato di Veracruz, dal quale era stato ...

Lo scrittore e giornalista Ta-Nehisi Coates ha lasciato Twitter dopo Una discussione con il filosofo Cornel West sulla questione della razza : Lo scrittore e giornalista Ta-Nehisi Coates ha eliminato il proprio account Twitter dopo una discussione con il filosofo Cornel West sulla questione della razza. Ta-Nehisi Coates, che ha 42 anni, è afroamericano e si occupa di cultura, di politica e The post Lo scrittore e giornalista Ta-Nehisi Coates ha lasciato Twitter dopo una discussione con il filosofo Cornel West sulla questione della razza appeared first on Il Post.

Povero tra i poveri - il nostro giornalista ha passato Una settimana da senza dimora a Torino. Su Fq Millennium : Come si diventa nuovi poveri in Italia? Per rispondere a questa domanda, un giornalista ha passato una settimana da senza dimora a Torino, sperimentando i servizi assistenziali e raccogliendo dal vivo le storie di chi è finito in mezzo a una strada per rovesci economici o familiari, per dipendenze da droghe o gioco d’azzardo, o semplicemente per effetto della crisi. Vivendo, insomma come uno dei 50 mila senza dimora censiti nel nostro ...

Giornalista aggredito ad Ostia - arrestata Una seconda persona - : Dopo Roberto Spada, per i fatti dello scorso 7 novembre, è stato fermato un cittadino uruguaiano di 38 anni. Anche a lui la Procura contesta l'aggravante mafiosa. Era presente durante la testata a ...

Pisa - giornalista aggredito da un tifoso durante il derby col Livorno : “Colpito perché avevo Una telecamera in mano” : “Diciamo che è un periodo che butta un po’ male a noi giornalisti”. Prova a scherzarci su Luca Lunedì, giornalista di RTV 38, emittente televisiva toscana, che il 26 novembre è stato colpito da un ultras del Pisa durante il derby tra la città della Torre e il Livorno. “Mi ha dato un pugno perché avevo una telecamera in mano, anche se spenta“. Se l’è cavata con un labbro rotto e un livido in faccia, come ...

FLAVIO INSINNA CONTRO UN GIORNALISTA/ Video : la replica del conduttore e l’invito ad Una maggiore sensibilità : FLAVIO INSINNA CONTRO GIORNALISTA: “Attento a cosa scrivi, ho gli avvocati pronti...”. Poi a margine della conferenza stampa di presentazione di Prodigi rivela: “Presento gratis”(Pubblicato il Wed, 15 Nov 2017 19:31:00 GMT)

Flavio Insinna sulle presunte offese al giornalista : “NessUna parolaccia” : “Nessuna parolaccia“. Flavio Insinna posta una video in diretta su Facebook per spiegare la sua versione dei fatti sulle presunte offese al giornalista di TVBlog. “Non c’è molto da chiarire. Stiamo perdendo tempo invece di aiutare l’Unicef… Ma visto che parliamo di sensibilità mi sarei aspettato domande sull’Unicef, sul perché ho scelto di appoggiare questa iniziativa gratuitamente e non domande sugli ...

Roma - Spada : «Provocato dal giornalista ho fatto Una fesseria - non è da me» : «Quella testata è stata data perché sono stato provocato dal giornalista». Così Roberto Spada ha risposto al gip nel corso dell'interrogatorio di convalida del...

