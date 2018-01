Una donna salva un cane in Africa e viaggia con lui in giro per il mondo

'Big Little Lies' trionfa ai Golden Globe. La seconda stagione sarà diretta da Una donna" : La produttrice Reese Witherspoon ha spiegato che Jean Marc Vallé, il regista della prima stagione, era impegnato e che Andrea Arnold ha accettato di entrare in quel mondo insieme allo sceneggiatore ...

Natalie Portman polemica contro nessUna donna regista e i social si dividono - People - Spettacoli : 'Questi sono i nominati, tutti uomini'. Sono bastate queste poche parole per gettare l'attrice e regista Natalie Portman al centro del dibattito social di una serata, quella dei Golden Globe che è ...

Roma - la prima donna italiana con Una mano bionica per restituire senso del tatto : Almerina Mascarello ha testato l'impianto per sei mesi, anche al di fuori del laboratorio. "È andata al ristorante, ha raccolto dei fiori, ha fatto cose...

Chieti - Forza Nuova contro il presepe vivente : "La Madonna è nera e Gesù Una femmina" : Scoppia la polemica per la decisione di far interpretare il ruolo di Maria e quello del Bambinello a una donna di colore e a sua figlia di sette mesi: "È...

Torna Don Matteo 11 - il capitano ora è Una donna : Uomo di poche parole, non si autocelebra mai, anzi fa sempre i complimenti agli altri. E' anche questo il suo segreto da oltre da 40 anni, dai tempi western di ' E lo chiamavano Trinità ' e di ' Il ...

Trieste - gioielliere ucciso : arrestata Una donna. Forse punito per uno “sgarro” : Non fu una rapina. O almeno questo è quello che pensano gli investigatori che hanno indagato sul caso del gioielliere in pensione trovato morto nel giardino di casa il 20 dicembre a Opicina (Trieste). Aldo Carli è stato ucciso – questa è una delle ipotesi della Procura – per punire uno “sgarro” in una storia di traffico di gioielli in cambio di prestazioni sessuali. L’inchiesta ha portato in carcere una donna serba di 45 ...

Chieti - Forza Nuova contro il presepe vivente 'La Madonna è nera e Gesù Una femmina' : Chieti - Il presepe vivente di Chieti con la Madonna di colore e una bambina a interpretare Gesù non è proprio piaciuta a Forza Nuova. Così è esplosa la polemica: 'Quando anche in una realtà come ...

"Partorire fa paura - non ascoltate chi dice che le donne lo fanno da sempre. Per nessUna donna è mai stato facile" : È il lavoro più bello del mondo, ma anche il più difficile; non c'è nessuno che ti spieghi come si fa, né che possa alleviare il dolore quando tutto ha inizio. Per questo la blogger Laura Mazza, mamma di tre bambini piccoli, ha voluto raccontare alle donne incinte - tramite un post di Facebook - la sua esperienza del parto, affinché chiunque stia per mettere al mondo un bambino sappia che provare paura ...

Losanna-Roma - realizzano la prima mano bionica con senso tattile e la impiantano su Una donna italiana : Si chiama Almerina Mascarello , è italiana (vive in Veneto) ed è stata una delle protagoniste che può testimoniare quali passi da gigante ha fatto e continua a fare la scienza in campo medico . In un tragico incidente avvenuto sul posto di lavoro Almerina aveva perso la mano sinistra . Grazie all'impianto di una mano bionica di ultima generazione capace di ...

Germania - diventa donna : ma per il tribUnale è padre di suo figlio : Malgrado abbia ormai cambiato sesso, una donna tedesca dovrà comunque comparire come "padre" sul certificato di nascita del figlio. Così ha deciso la Corte federale di giustizia tedesca, al termine di una complessa vertenza giudiziaria civile.La donna al centro della vicenda aveva congelato il suo seme prima di affrontare l'operazione chirurgica per cambiare sesso. Lo stesso seme è servito a inseminare la sua partner, che ...

Mano bionica impiantata in Una donna italiana al Gemelli : è la prima volta : 'Queste persone ci hanno regalato settimane della loro vita, si sono sottoposti a due interventi ciascuno, hanno aiutato la scienza, gratuitamente. Sperano che a breve la commercializzazione gli ...