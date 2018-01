Un volume per raccontare 140 anni di attività e altruismo della Croce Rossa in Granda

Super Loud volume Booster amplifica i volumi dello smartphone : Super Loud Volume Booster è uno strumento offerto da PeaSoft che permette di incrementare l'audio del dispositivo del 30-40%. L'articolo Super Loud Volume Booster amplifica i volumi dello smartphone è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

A Reggio Calabria l'incontro con Giuseppe Italiano - autore del volume "Il seme nelle terre perse" : Francesco La Cava tra scienza e fede (2002). Il volume oggetto dell'incontro è una miscellanea di scritti (brevi saggi, articoli, commenti), che, pur nella loro singola compiutezza, diventano come ...

MammaLucca - quinto volume per le vignette di Sesti : ... http://www.luccaindiretta.it/cultura-e-spettacoli/item/108250-MammaLucca-quinto-volume-per-le-vignette-di-Sesti.html#sigProIddec6bdafee Luca Dal Poggetto

volume Manager permette di creare profili audio per ogni occasione : Volume Manager è un'applicazione che permette di creare dei profili con i livelli audio del dispositivo impostati per ogni occasione. L'articolo Volume Manager permette di creare profili audio per ogni occasione è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

“SISMA dal Friuli 1976 all’Italia di oggi – Il contributo dei Geologi Italiani per la prevenzione” : il 1° dicembre la presentazione del volume : Il 1° dicembre alle ore 11:00 presso l’Urban Center di Rovereto (Corso A. Rosmini, 58) sarà presentato, in anteprima nazionale alla stampa, il volume “SISMA dal Friuli 1976 all’Italia di oggi – Il contributo dei Geologi Italiani per la prevenzione”, un lavoro frutto della collaborazione del Consiglio Nazionale dei Geologi, dell’Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Centro Studi CNG, con il supporto della ...

Sigari Toscano - un volume per i 200 anni di Manifatture : Roma, 21 nov. (askanews) È stato presentato a Milano 'Sigari Toscano', il volume, edito da Rizzoli e curato da Enrico Mannucci, che celebra la storia del sigaro e della sua terra d'origine. In ...

volume Virtuale - un’app per regolare i volumi senza i pulsanti fisici : Volume Virtuale è uno strumento che mette a disposizione dell'utente un controllo Virtuale per regolare il Volume del dispositivo senza ricorrere ai tasti fisici. L'articolo Volume Virtuale, un’app per regolare i volumi senza i pulsanti fisici è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

"Parole di vita" - esce il primo volume delle Opere di Chiara Lubich : La Lubich osservava il mondo e ad ogni segmento della vita associava un insegnamento di Gesù nel Vangelo. 'Amare il prossimo… Prossimo è ogni essere umano, uomo o donna, amico o nemico, al ...