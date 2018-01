Un posto al sole | anticipazioni e trame puntate dall' 8 al 12 gennaio 2018 | Diego vuole

Anticipazioni Un posto al sole 2018 : VIOLA - la vedremo ancora! : Inizia una nuova settimana a Un posto al sole, caratterizzata da una partecipazione straordinaria: quella dello chef Gennaro Esposito, che nelle puntate dell’8 e 9 gennaio “demolirà” Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli) togliendogli molte delle sue certezze e mandandolo in crisi! Le puntate che vedremo da ora in poi, come sapete, rappresentano anche l’inizio dell’avventura a Upas di Veronica Viscardi, la nuova ...

Un posto al sole anticipazioni : VITTORIO cambia idea su ANITA e… : Gli spoiler di Un posto al sole contenuti nell’ultimo numero del periodico Intimità ci dicono che Luca Grimaldi (Marco Basile) proverà a rifarsi una vita dopo i recenti guai giudiziari, ma ciò sarà possibile con il processo di appello alle porte? In attesa di scoprire se il losco poliziotto alla fine tornerà in prigione o meno, occhi puntati su VITTORIO (Amato D’Auria): una scena vale più di mille anticipazioni e il finale della ...

Anticipazioni Un posto al sole : SILVIA e la VOCE MISTERIOSA di EMANUELE : Come avrete sicuramente notato dalle puntate di Un posto al sole andate in onda in questi giorni, c’è qualche problema editoriale per Michele (Alberto Rossi) e SILVIA (Luisa Amatucci), il cui nuovo libro ha richiesto qualche “aggiustamento in corsa” da parte della casa editrice. E così Lena ha messo a disposizione dei due un editor, che ancora non si è palesato in forma visiva ma di cui abbiamo già ascoltato la VOCE. Molti ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 5 gennaio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 5 gennaio 2018: La piccola Bianca (Sveva Carlei) torna a frequentare la sua amichetta Sofia, per quanto Angela avrebbe preferito evitare che ciò avvenisse; nel frattempo Salvo (Enrico Maria Pacini) continua ad organizzare il suo losco piano… Vittorio Del Bue (Amato D’Auria) sembra stia iniziando a cambiare opinione su Anita Falco (Ludovica Bizzaglia)… Al negozio dei cinesi, ...

Un posto al Sole news : Anita Falco ancora nella soap : Anita Falco era giunta per testimoniare al processo di Luca Grimaldi. Ci chiedevamo il suo ruolo alla fine del contenzioso. E’ la stessa Ludovica Bizzaglia, l’interprete del personaggio che risponde, in un’intervista al settimanale Nuovo Tv. Ecco tutte le novità riguardanti il personaggio di un Posto al Sole. Il ruolo di Anita nella soap Upas Il processo a Ferri l’ha vista come testimone, ma che farà in seguito nella soap ...

Anticipazioni Un posto al sole trama puntate 8-12 gennaio 2018 : il rapimento di Sofia! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 8 gennaio a venerdì 12 gennaio 2018: i complici di Salvo rapiscono Sofia! Diego e la sua decisione! Anticipazioni Un posto al sole: Diego pronto a lasciare Napoli! Amaro boccone per Patrizio! Sofia viene rapita dagli uomini di Salvo Prisco! Una delusione, un rapimento, una sofferta decisione e tantissimi momenti carichi da tensione e suspense caratterizzeranno le nostre serate su Rai Tre ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 4 gennaio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di giovedì 4 gennaio 2018: Niko (Luca Turco) tenta di convincere Vittorio Del Bue (Amato D’Auria) a smetterla con le sue invettive e a non parlare più nel suo programma radiofonico di Luca Grimaldi (Marco Basile) e di Anita (Ludovica Bizzaglia)… Diego Giordano (Francesco Vitiello) ha avuto un malore e ciò fa aumentare i sospetti in Rossella (Giorgia Gianetiempo)… Salvo Prisco (Enrico ...