Un posto al sole | anticipazioni e trame puntate dall' 8 al 12 gennaio 2018 | Diego vuole

UN posto AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 15 al 19 gennaio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 15 a venerdì 19 gennaio 2018: I Poggi apprendono la terribile notizia del rapimento di Bianca e Sofia. Angela rivela a Franco che Gaetano è il compagno di Valentina. Patrizio decide di trasferirsi a Milano e Ornella chiede di nuovo a Diego di non tenere nascosta la sua malattia al padre. Il rapimento di Bianca getta nello sconforto Angela, Franco e tutta la famiglia Poggi. Dopo aver ...

Un posto al sole anticipazioni : BIANCA e SOFIA rapite - GIOVANNA indaga : Momenti al cardiopalma in arrivo a Un posto al sole: il piano criminale ideato da Salvo Prisco (Enrico Maria Pacini) ai danni della piccola SOFIA (Noemy Burzo) andrà in porto, ma le cose prenderanno una piega teoricamente inattesa (molti fan avevano in realtà già "fiutato" il prosieguo della vicenda). Il rapimento di SOFIA dunque avverrà, ma insieme a lei sarà sequestrata anche BIANCA (Sveva Carlei) e ciò getterà nello sconforto non ...

Un posto al Sole : anticipazioni 8-12 gennaio 2018 : Un Posto al Sole Il 2018 vedrà Un Posto al Sole raggiungere un nuovo importante risultato. La soap partenopea, infatti, taglierà il traguardo delle 5000 puntate; un vero e proprio record per la serialità italiana, mai arrivata a raggiungere un così alto numero di episodi. La puntata numero 5000 andrà in onda nei primi giorni di maggio, ma ad oggi non si sa se e come gli autori decideranno di festeggiare lo storico risultato. Va detto che in ...

Un posto al sole 2018 : MAURIZIO AIELLO torna nel cast (rumor) : Una girandola di nuovi ingressi e ritorni animerà le prossime puntate di Un posto al sole: a parte l’arrivo di Caterina Vertova nei panni della dark lady Veronica Viscardi, presto vi anticiperemo un rientro che generalmente è sempre molto gradito dal pubblico della soap. Intanto diamo però voce ad un rumor che già da qualche giorno circola e che sembra ora trovare riscontro grazie ad una fotografia “sibillina”. Ad aver postato ...

Le prime anticipazioni di Un posto al sole dell'anno, dall'8 al 12 gennaio 2018, vedono Diego intenzionato a non parlare della sua malattia e di ciò che vuole fare. Niko non vorrà ascoltare i consigli di Renato, che vuole convincerlo a tornare allo studio con Ugo, intanto Giulia scoprirà che Giulia e Bianca rivedranno ancora la famiglia di Gaetano Prisco. Patrizio si imbatterà in una critica abbastanza pesante da parte di un importante chef

Anticipazioni Un posto al sole 2018 : VIOLA - la vedremo ancora! : Inizia una nuova settimana a Un posto al sole, caratterizzata da una partecipazione straordinaria: quella dello chef Gennaro Esposito, che nelle puntate dell’8 e 9 gennaio “demolirà” Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli) togliendogli molte delle sue certezze e mandandolo in crisi! Le puntate che vedremo da ora in poi, come sapete, rappresentano anche l’inizio dell’avventura a Upas di Veronica Viscardi, la nuova ...

Un posto al sole anticipazioni : VITTORIO cambia idea su ANITA e… : Gli spoiler di Un posto al sole contenuti nell’ultimo numero del periodico Intimità ci dicono che Luca Grimaldi (Marco Basile) proverà a rifarsi una vita dopo i recenti guai giudiziari, ma ciò sarà possibile con il processo di appello alle porte? In attesa di scoprire se il losco poliziotto alla fine tornerà in prigione o meno, occhi puntati su VITTORIO (Amato D’Auria): una scena vale più di mille anticipazioni e il finale della ...

Anticipazioni Un posto al sole : SILVIA e la VOCE MISTERIOSA di EMANUELE : Come avrete sicuramente notato dalle puntate di Un posto al sole andate in onda in questi giorni, c’è qualche problema editoriale per Michele (Alberto Rossi) e SILVIA (Luisa Amatucci), il cui nuovo libro ha richiesto qualche “aggiustamento in corsa” da parte della casa editrice. E così Lena ha messo a disposizione dei due un editor, che ancora non si è palesato in forma visiva ma di cui abbiamo già ascoltato la VOCE. Molti ...