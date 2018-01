"Un campo di calcetto nell'area protetta". Il sindaco di Norcia accusato di abuso edilizio : Le carte dell'indagine su Nicola Alemanno imputano all'amministratore di aver utilizzato il parco dei Monti Sibillini per la costruzione di un centro...

Maltempo Napoli - cade un palo della luce in un campo di calcetto : ferito 17enne : Un 17enne è stato ferito da un palo della luce caduto probabilmente a causa del forte vento nel campetto di calcio della chiesa Santa Maria della Libera a Napoli, nel quartiere Vomero. Il giovane è stato trasportato all’ospedale Cardarelli e non è in pericolo di vita. Il campetto della chiesa avrebbe dovuto ospitare questa mattina la cerimonia inaugurale di un torneo natalizio di calcio a 5, che si sarebbe concluso il 30 dicembre, con ...