CALCIOMERCATO MILAN/ News - il caso Andrè Silva : che farà la dirigenza? (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: Mateo Musacchio è il principale indiziato per essere ceduto nella sessione di gennaio, dopo l'acquisto costoso in estate.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 09:09:00 GMT)

Ultime di mercato : le inglesi su Dybala e Chiellini : Il Munchester United e il Manchester City hanno messo gli occhi sui due gioielli della Juventus. L'argentino piace a Mourinho, mentre Chiellini è entrato nelle grazie di Guardiola. Osservati speciali Sabato sera, a Cagliari, degli emissari dello United erano in tribuna per osservare da vicino Dybala. L'infortunio al flessore della gamba destra lascia i tifosi juventini tranquilli, una sua partenza a gennaio è praticamente impossibile. Il ...

Calciomercato Napoli/ News - in settimana si decide per Verdi (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club azzurro: in settimana si decide il futuro di Simone Verdi con l'affare che dovrebbe essere di circa venti milioni di euro.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 04:12:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - non c'è più spazio per Musacchio? (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: Mateo Musacchio è il principale indiziato per essere ceduto nella sessione di gennaio, dopo l'acquisto costoso in estate.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 03:47:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - si stringe per Emre Can (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo dei bianconeri: si stringe per arrivare al centrocampista Emre Can del Liverpool, calciatore di sicura affidabilità.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 03:39:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News : non solo difesa - Spalletti vuole un attaccante (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime legate al mondo nerazzurro: non solo difesa, ma Luciano Spalletti vuole anche un attaccante che possa fare da vice all'argentino Mauro Icardi. Eder non convince.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 03:25:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - fissato il prezzo per la cessione di Nainggolan (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club giallorosso: la società pare aver fissato il prezzo del cartellino del centrocampista Radja Nainggolan, ormai prossimo alla cessione.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 03:13:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - Ciciretti possibile sacrificio per arrivare a Verdi (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club allenato da Maurizio Sarri: Ciciretti è stato prenotato per la prossima stagione ma potrebbe finire al Bologna per Verdi.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 18:21:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Due club londinesi sulle tracce di Rugani (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: il difensore Daniele Rugani è finito nel mirino di due squadre londinesi.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 18:06:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Torna d'attualità l'ipotesi Lucas Castro del Chievo (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club giallorosso: risalgono le quotazioni di Lucas Castro del Chievo, centrocampista già accostato ai capitolini.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 17:52:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Sempre viva la pista che porta a Jankto per il centrocampo (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie sul club di Gennaro Ivan Gattuso: non tramonta la pista che porta a Jankto dell'Udinese per il centrocampo, già seguito a fine estate.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 17:31:00 GMT)

CALCIOMERCATO INTER/ News - Bastoni adesso aspettando De Vrij (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: i nerazzurri pensano alla difesa con Bastoni ed aspettano De Vrij a giugno.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 15:53:00 GMT)

CALCIOMERCATO NAPOLI/ News - Inglese poco convinto : "Non so se sarò pronto" (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al club allenato da Maurizio Sarri: Roberto Inglese commenta il suo possibile approdo anticipato in azzurro dovuto all'infortunio di Milik.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 15:30:00 GMT)

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News - Duello United-City per strappare Alex Sandro ai bianconeri (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: i rumors rivelano la presenza di United e City sulle tracce di Alex Sandro.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 15:17:00 GMT)