UFO | il VIDEO dei migliori avvistamenti italiani del 2017 diventa virale

Spettacolo in cielo : UFO? Avvistamento anche nel Salento : il video mozzafiato Video : È il periodo degli avvistamenti #UFO. Sono stati diversi gli avvistamenti nell'ultimo periodo e quello più chiacchierato è stato senza dubbio in Colombia potete guardare il Video, in fondo a questa pagina, della durata di oltre 5 minuti in tutto, dove centinaia di persone sono rimaste con lo sguardo fisso al cielo per capire cosa stesse realmente accadendo. Gli spettatori, increduli, hanno visto una luce potente, di colore giallastro- arancione, ...

UFO : ecco i migliori avvistamenti del 2017 [FOTO e VIDEO] : 1/9 ...

Centro UFOlogico Mediterraneo - il video dei migliori avvistamenti del 2017 - 3 in Campania : Sui media non si fa che parlare d'altro. Notizia sui migliori avvistamenti ufo in Italia nel 2017. Una serie di ufo files mozzafiato avvenuti in Italia nel 2017 in pratica in tutte le regioni. Liguria,...

BrUFOlo si trasforma in un tumore di 5 chili Video : Emanuel Zayas è un bambino cubano che soffre di una strana malattia genetica che ha trasformato un piccolo #Brufolo sul suo naso in un enorme tumore dal peso di quasi cinque chili. Il ragazzo, che ora ha 14 anni, riesce a malapena a vedere, deglutire e respirare bene, perché questo tumore gigante copre completamente la sua faccia. Fortunatamente dopo averlo sopportato per due anni, Emanuel sta per subire un difficile intervento chirurgico per ...

UFO : avvistamenti a Roma [VIDEO] : “Quello che espongo oggi – si legge in un Comunicato – sono una serie di eventi che vede coinvolta una donna Romana L.I. e che pare abbia stabilito un ” contatto ” con gli oggetti volanti non identificati , o meglio sono gli oggetti volanti ad avvisarla della loro presenza. Lo stesso ricercatore Ufologo Maggioni ne è convinto , secondo il cacciatore di UFO e fondatore di A.R.I.A. , non sarebbe una novità , seppur rara, che ...

Turchia - al via il corso di laurea per prepararsi ad accogliere gli UFO Video : L'universita' si aggiorna. Per essere al passo con i tempi e consentire una formazione adeguata ai cittadini del nuovo millennio, l'Akdeniz University, ateneo del Mediterraneo di Antalya, nel sud della #Turchia, ha avviato un corso di laurea senza precedenti. Titolo della disciplina: Ufologia ed esopolitica. Finalita': essere pronti all'arrivo degli ufo [Video] e saper gestire l'accoglienza. 'Focus' del corso L'Akdeniz University, che di ...

UFO - il video del Pentagono : 'Guarda là - Dio mio ' : ROMA Ufo, il video del Pentagono: 'Guarda là, Dio mio '. 'C'è un'intera flotta di queste cose, guarda là fratello, Dio mio ': sono le poche attonite parole di chi in quel momento, a bordo di un aereo ...

UFO : in un video della Difesa Usa l'incontro con un oggetto volante non identificato : Il Pentagono ha ammesso di aver gestito un programma sugli Ufo dal 2007 al 2012, costato 22 milioni di fondi annuali spesi segretamente dall'immenso budget della Difesa americana. Lo ha rivelato il New York Times. Il finanziamento iniziale era arrivato su richiesta dell'ex senatore democratico Harry Reid. Successivamente, il programma è rimasto attivo per indagare su episodi legati a oggetti non identificati. L'Advanced Aviation Threat ...

UFO - nel video del Pentagono l’oggetto non identificato. I piloti dei caccia della marina : “Guarda quella cosa - amico!” : Il video, parte del materiale rilasciato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, è una delle segnalazioni indagate dal programma di indagine sull’esistenza degli Ufo del Pentagono, l’Advanced Aviation Threat Identification Program. Che sarebbe stato interrotto nel 2012 e che, invece, alcuni funzionari sostengono essere ancora attivo (leggi l’articolo). Nel video, pubblicato dal New York Times su licenza del Dipartimento ...

UFO : base aliena trovata su Google Maps? Secondo un ingegnere newyorkese sì Video : Sono tanti i misteri rimasti insoluti che riguardano il campo dell'ufologia, come quello delle esplosioni udite nei cieli di tutto il mondo e conosciute come Trombe dell'Apocalisse [Video]. Ma sul pianeta Terra, questo non è l'unico mistero di stampo ufologico, poiché su #Google Maps, è possibile visualizzare una struttura molto strana inserendo queste coordinate: 34° 15'07.8 S 58° 49'47.4 W. Il sito è conosciuto come The rotating Island, ovvero ...

UFO : “Straordinario avvistamento a Torino” [VIDEO] : “Il video che stiamo per esporvi – spiega Maggioni Angelo in un Comunicato Stampa – sono senza dubbio tra i migliori giunti fino ad ora in alta risoluzione, chi li manda è un appassionato e ricercatore indipendente che, conoscendo l’ufologo Savonese Maggioni Angelo e l’associazione da lui stesso fondata (A.R.I.A. associazione ricerca italiana aliena) ha chiesto un parere su quanto lui stesso ha filmato.” “Siamo a ...

UFO : un messaggio musicale per gli alieni Video : Il 20 novembre 2017 è stato inviato dal METI, l'organizzazione internazionale che si occupa cercare altre forme di vita intelligente nell'Universo, un messaggio in musica. Sarebbe dunque diretto ad eventuai extraterrestri: il pianeta in questione si chiama GJ273b e dista 12 anni luce dalla Terra. Il METI ed il messaggio Gli alieni: esistono oppure no? Non si ha ancora una risposta certa e su questo tema si susseguono da anni pareri diversi, ...

Scienza e alieni : la NASA ci parla degli avvistamenti UFO Video : Molti scienziati trascorrono anni a studiare gli avvistamenti UFO che avvengono nello spazio [Video], al fine di ricercare la prova certa e incofutabile della loro esistenza, altri invece sono di tutt'altro parere. Un ex ingegnere della #NASA, ha trascorso anni a studiare questo tipo di avvistamenti e secondo le sue conclusioni non c'è alcuna prova che ci siano degli #alieni vicino al nostro pianeta. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la ...

NASA e ESA : Paolo Nespoli ha filmato un UFO incendiato dalla ISS? Ecco il video : In un video filmato dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) si può notare un oggetto non identificato che si muove ad alta velocità entrare nell'atmosfera terrestre. La clip ha subito scatenato un dibattito tra studiosi e teorici del complotto. Questi ultimi sono convinti che si trattasse di un UFO e che, come sempre, si vuole coprire l'accaduto. Paolo Nespoli, astronauta dell'Agenzia spaziale europea (ESA), ha affermato che, invece, si ...