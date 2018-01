Ufficiale la tracklist di Essere qui di Emma | nuovo album dal 26 gennaio anticipato da

: RT @OptiMagazine: Ufficiale la tracklist di #Esserequi di @MarroneEmma, nuovo album dal 26 gennaio anticipato… - nikizag7 : RT @OptiMagazine: Ufficiale la tracklist di #Esserequi di @MarroneEmma, nuovo album dal 26 gennaio anticipato… - OptiMagazine : Ufficiale la tracklist di #Esserequi di @MarroneEmma, nuovo album dal 26 gennaio anticipato… -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Ladiqui diè finalmente. L'artista salentina ha rivelato i titoli dei brani che ha scelto per il suodisco, che uscirà il 26su etichetta Universal Music.qui è statodal singolo L'isola, che ha letteralmente lasciato di stucco tutti coloro che attendevano il suo ritorno.si è infatti lanciata in nuove sonorità intriganti, con le quali ha strizzato l'occhio all'elettronica ma si è anche liberamente ispirata agli U2. Per il, è stata scelta una squadra di prim'ordine, così da non lasciare niente al caso. Il disco si compone di 11 tracce, nelle quali compare anche L'Isola, con uno dei brani scritto da Erika Mineo in arte Amara. Della stessa autrice anche il brano Per questo Paese, inserito invece nella lista di brani che hanno caratterizzato Adesso. Questo quindi il seguito della sua ultima ...