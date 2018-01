TRUE DETECTIVE - Stephen Dorff si aggiunge al trio di protagonisti

The Alienist - Cary Fukunaga dopo TRUE DETECTIVE ancora a caccia di serial killer : In un felice mix tra Sherlock Holmes e Sigmund Freud si muove The Alienist la nuova serie in otto puntate della Tnt che va in onda il 22 gennaio sul canale statunitense curata dal genio di Cary Fukunaga. Il regista e sceneggiatore ha scelto il bel libro di Caleb Carr pubblicato in Italia da quelli della Mondadori per rinnovare il suo racconto dei lati più oscuri dell’uomo. You can run, but you can’t hide. Get ready for #TheAlienist ...