Trasportare la bici con l’auto | portabici e borse

: Uno dei problemi che più assillano coloro che hanno deciso di andare a lavoro in bicicletta è: come trasportare... - cicloturismocom : Uno dei problemi che più assillano coloro che hanno deciso di andare a lavoro in bicicletta è: come trasportare... - AleDueRuote : Norme e consigli per trasportare bimbi in #bici -

Leggi la notizia su ideegreen

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Portare laconè un bisogno che tutti gli appassionati delle due ruote prima o poi si trovano a dover soddisfare; per esempio durante le vacanze estive e per lunghi tragitti ma anche per brevi spostamenti come possono essere quelli del week end quando si vogliono evitare strade particolarmente trafficate nelle zone metropolitane ed immergersi nei propri giri preferiti direttamente nella natura. (altro…)lacon: portaIdee Green.