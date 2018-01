Trapela l’ambientazione di GTA 6? Clamorosa sorpresa al contrario

: Trapela l’ambientazione di #GTA6? Clamorosa sorpresa al contrario - OptiMagazine : Trapela l’ambientazione di #GTA6? Clamorosa sorpresa al contrario -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 8 gennaio 2018) È passato un bel po' di tempo da quando GTA 5 è stato lanciato per le console attuali, cioè PS4 e Xbox One: diciamoci la verità tutti stanno aspettando GTA 6, che di sicuro non arriverà presto data l'imminente uscita di Red Dead Redemption 2. Ultimamente sono emerse delle indiscrezioni che vorrebbero GTA 6 ambientato fuori dagli Stati Uniti, ad esempio in Inghilterra, Russia o Australia. Falso secondo Segmentnext, che ha questa notizia in esclusiva.Una fonte attendibile all'interno della stessa Rockstar Games, che ha scelto di rimanere anonima, ha rivelato al sito che GTA 6 sarà ancora una volta ambientato negli Stati Uniti. Questa è la veraal: si è cercato di ottenere di più dalla gola profonda in Rockstar, ma purtroppo è troppo presto anche per lui, non si può scendere nei dettagli.Si pensa che Rockstar Games stia puntando al lancio per GTA 6 per il 2020, ...