Tour de Ski 2018 Come ne esce l’Italia?

Fondo - Tour de Ski : Cologna è il Re al Cermis. Donne : per la Weng trionfo totale : Heidi ha vinto anche la Coppa del Mondo della scorsa stagione. La Weng vanta un bronzo olimpico, 4 ori, 1 argento ed un 1 bronzo mondiali e 6 vittorie di Coppa. E' l'ultimo grande talento sulla scia ...

Sci di fondo : l’Italia chiude il Tour de Ski con qualche sprazzo e poche gioie. Francesco De Fabiani l’unico ad emergere : Si è concluso il Tour de Ski 2018 e, per i nostri colori, solo due atleti (Elisa Brocard e Mirco Bertolina) sono giunti al traguardo finale del Cermis. Se per il reparto maschile il bottino si potrebbe definire appena sufficiente (grazie ai podi di Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani) per quanto riguarda le donne la situazione è davvero allarmante, con la sola Brocard in grado di rimanere stabilmente dentro le prime venti posizioni. A ...

Tour de Ski - Cologna trionfa al Cermis : TRENTO, 7 GEN - Quarto successo per Dario Cologna al Tour de Ski, sull'Alpe Cermis della Val di Fiemme. Per lo svizzero una vittoria che si accoda ai successi 2009, 2011 e 2012 di un palmarès che ...

Tour de Ski - Cologna trionfa al Cermis : (ANSA) - TRENTO, 7 GEN - Quarto successo per Dario Cologna al Tour de Ski, sull'Alpe Cermis della Val di Fiemme. Per lo svizzero una vittoria che si accoda ai successi 2009, 2011 e 2012 di un palmarès ...

Tour de Ski - tra assenze preventive e ritiri in itinere. Una competizione al capolinea? : Correva l’anno 2007 quando la FIS si inventò il rivoluzionario Tour de Ski, una corsa a tappe di sci di fondo che avrebbe dovuto ricalcare il format delle grandi corse a tappe di ciclismo (il nome non è naturalmente casuale). I piani alti della Federazione Internazionale idearono così questa competizione e la schedularono durante le consuete festività natalizie, a cavallo dei due anni solari. Dieci giorni di calendario e 7-8 tappe, un ...

Classifica finale Tour de Ski 2018 : Dario Cologna vince gestendo il suo ampio vantaggio - Sundby rimonta e sale in vetta alla Coppa del Mondo - Bertolina unico italiano in cima al Cermis : Dario Cologna non sbaglia e va a vincere il suo quarto Tour de Ski in carriera. Lo svizzero gestisce il suo ampio vantaggio e chiude guadagnando qualcosa sulla seconda posizione, conquistata da Martin Johnsrud Sundby in grado di recuperare terreno (il più veloce di oggi) e saltare di slancio Alex Harvey e Alexey Poltoranin. Il norvegese, inoltre, con i punti conquistati in questo Tour de Ski balza in vetta alla Classifica di Coppa del Mondo, ...

Tour de Ski 2018 : uno strepitoso Dario Cologna trionfa in cima al Cermis e conquista il suo quarto Tour de Ski - alle sue spalle Sundby e Harvey : Dario Cologna è il re del Tour de Ski 2018. Lo svizzero trionfa in cima alla terribile salita del Cermis (tempo dei 9km a tecnica libera di oggi 28.52.1) e suggella nove giorni ad altissimo livello (conquistando il quarto Tour de Ski della sua eccezionale carriera), nei quali ha dimostrato di avere una condizione strepitosa e di averla saputa sfruttare in ogni occasione, gestendo le varie situazioni con enorme intelligenza tattica. alle sue ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2018 – Kristian Ghedina e Cristian Zorzi tornano sugli sci! Che emozioni sul Cermis : Giornata di grande festa in Val di Fiemme con la mitica scalata del Cermis a chiudere il Tour de Ski 2018, prestigiosa gara a tappe di sci di fondo. A corollario della grande sfida tra i big del circuito, si è anche svolto l’evento open “Rampa dei Campioni” a cui hanno partecipato anche Kristian Ghedina e Cristian Zorzi, due monumenti di sci alpino e sci di fondo. A vincere sono stati il francese Tao Quemere e la nostra ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 : la classifica generale femminile. Il Tour de Ski proietta in vetta Heidi Weng - scvalcata Ingvild Oestberg : Dopo essersi presa il Tour de Ski, Heidi Weng vola in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo femminile di sci di fondo: grazie ai 400 punti conquistati, la norvegese scavalca la connazionale Ingvild Oestberg, salendo a quota 1154 contro 1087. Elisa Brocard, unica azzurra a portare a compimento il Tour, sale in 32a posizione, a quota 113. La nuova classifica generale della Coppa del Mondo femminile di sci di fondo (Top 10): 1 Heidi ...

Tour de Ski : Ghedina e Zorzi in pista : Erano presenti anche il sei volte campione del mondo di corsa in montagna Jonathan Wyatt, marito di Confortola, il membro Fis Jeff Ellis, l'inventore del Tour de Ski, Juerg Capol, e l'argento ...

Tour de Ski 2018 - la classifica finale femminile : che finale di Heidi Weng! Elisa Brocard salva l’onore italiano : Il Tour de Ski 2018 è della norvegese Heidi Weng! Stracciata la resistenza della connazionale Ingvild Oestberg, sale sul podio anche la statunitense Jessica Diggins. L’Italia, falcidiata dai ritiri, viene salvata da Elisa Brocard, che arriva al 17° posto. classifica generale femminile finale Tour de Ski 2018 (Top 10 + italiane) 1 Heidi Weng (Norvegia) 2:20:56.5 2 Ingvild Flugstad Oestberg (Norvegia) +48.5 3 Jessica Diggins (USA) +2:23.2 4 ...

Tour de Ski 2018 - assolo di Heidi Weng sul Cermis! Staccata Ingvild Oestberg - terza Diggins. Elisa Brocard conclude al 17° posto : Il Cermis ha dato il suo verdetto: a vincere il Tour de Ski femminile è stata la norvegese Heidi Weng, che nella terribile ascesa finale ha staccato subito la connazionale Ingvild Oestberg, involandosi da sola verso il traguardo. Chiude sul podio la statunitense Jessica Diggins, che a sua volta ha ripreso e staccato la finlandese Krista Parmakoski. Allla fine il divario tra le prime due è di 48″5, mentre la nordamericana giunge a ...

LIVE Tour de Ski 2018 - la scalata del Cermis in DIRETTA : una salita brutale per decretare il vincitore : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ultima tappa del Tour de Ski 2018: la Val di Fiemme, la consueta scalata finale del Cermis con la formula dell’inseguimento a tecnica libera: distanza uguale per gli uomini e le donne: 9 km.. Nella gara maschile Dario Cologna ha posto ieri una ipoteca sulla sua quarta vittoria nella gara a tappe staccando ulteriormente il russo Ustiugov, che è apparso piuttosto imballato e dovrà ...

Tour de Ski 2018 - si ritirano Francesco De Fabiani - Dietmar Noeckler e Giandomenico Salvadori : Perde pezzi la pattuglia italiana del Tour de Ski, che domani, ai piedi del temibile Cermis, sarà rappresentata soltanto da Elisa Brocard tra le donne e Mirco Bertolina tra gli uomini. Non prenderanno parte all’ultima tappa in Val di Fiemme, infatti, Francesco De Fabiani, Dietmar Noeckler e Giandomenico Salvadori. Se da un lato le 32 atlete giunte al traguardo oggi sono tutte presenti nella startlist di domani, tra cui la nostra Elisa ...