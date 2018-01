Torna il talent show della comunicazione scientifica

Student's got talent Torna al Comunale : Lo spettacolo, rivolto al mondo della scuola, ma aperto a tutti, è in programma giovedì 21 dicembre, alle 10, al Teatro Comunale di Sassari, in piazzale Cappuccini

Amici 17 : riTornano le selezioni per la scuola più talentuosa d'Italia : Ripartono su Real Time i provini per l'ammissione ad Amici 17, il talent show di Maria De Filippi.Come ogni anno il mese di novembre segna l'apertura della scuola più talentuosa d'Italia. #Amici 17 sta per tornare. Il talent show, ideato e condotto da #Maria De Filippi, negli ultimi anni si è rivelato essere una vera e propria fucina di talenti. Anche Riccardo Marcuzzo, uno dei concorrenti della scorsa edizione, è diventato il ...

FRANCESCA MICHIELIN / Con 'Io non abito al mare' Torna sul palco del talent (X Factor 2017) : FRANCESCA MICHIELIN, la vincitrice della prima edizione su Sky di X Factor 2017, torna sul palco del talent come ospite. La cantante sta per far uscire il suo nuovo album 2640(Pubblicato il Thu, 07 Dec 2017 07:32:00 GMT)

Amici 17/ Giulia Pauselli emozionata di essere Tornata nel talent (oggi - 23 novembre 2017) : Oggi, giovedì 23 novembre 2017, alle 13.50 su Real Time va in onda un nuovo appuntamento con il daytime di Amici 17, in vista della puntata pomeridiana di sabato 25 novembre.(Pubblicato il Thu, 23 Nov 2017 10:53:00 GMT)

J Factor 2017 : Torna anche quest’anno il talent show di musica cristiana : J Factor 2017: torna anche quest’anno il talent show di musica cristiana Euromusica - Dove c'è musica torna sabato prossimo alle ore 20 l’appuntamento con J Factor, il talent show di musica cristiana. Al PDF Studio di via Dottesio a Milano va in scena l’edizione 2016, quella numero 8. Nato da un’idea di Daniele Fumi e del cantante di… Continue Reading → J Factor 2017: torna anche quest’anno il talent show di ...

Serie B : un club vuole Tornare grande - la A segue tanti talenti Video : Alle ore 17,00 di oggi, 16 novembre, è stato presentato il nuovo presidente del Parma Cacio 1913, il cinese Jiang Lizhang. Il neo Presidente [Video] è l'azionista di maggioranza, detentore del 60% delle quote di Parma Calcio 1913 Nuovo Inizio, che rappresenta l'imprenditoria locale, detiene il 30%, mentre il rimanente 10% è detenuto dall'azionariato Parma Partecipazioni Calcistiche. Nominati anche i vicepresidenti Hernan Crespo e Giacomo ...

The Voice of Italy Torna nella primavera 2018 su Rai2? Probabile il ritorno di J-Ax che aveva polemizzato con la produzione del talent : Tvblog.it ha annunciato in anteprima il Probabile ritorno di The Voice of Italy su Rai2 nella primavera 2018. I Retroscena di Blogo: J-Ax torna a The Voice su Rai2? prosegui la letturaThe Voice of Italy torna nella primavera 2018 su Rai2? Probabile il ritorno di J-Ax che aveva polemizzato con la produzione del talent pubblicato su Realityshow 07 novembre 2017 12:50.

CLAUDIO CECCHETTO/ Il talent scout ancora attivo Torna in tv (Che tempo che fa) : Dopo un'assenza significativa dal piccolo schermo, CLAUDIO CECCHETTO, noto talent scout di musica e tv, è pronto a ritornare in prima serata come ospite a Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 05 Nov 2017 06:46:00 GMT)