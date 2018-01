: Torino Oggi: Rimprovera un gruppo di minorenni, viene picchiata davanti al figlio da tre ragazze e un ragazzo… - Notizie_Torino : Torino Oggi: Rimprovera un gruppo di minorenni, viene picchiata davanti al figlio da tre ragazze e un ragazzo… - infooggi : #Torino: #mammarimprovera #bulli e viene #aggredita - #InfoOggi .it #info #oggi - zazoomblog : #Torino ‘spento’ contro il Genoa Mihajlovic rimprovera alcuni dei suoi uomini… #Torino #‘spento’ #contro #il ... - CalcioWeb : Torino 'spento' contro il Genoa? Mihajlovic rimprovera alcuni dei suoi uomini... #TorinoGenoa -

Una donna e suo figlio sono stati aggrediti da una baby gang, dopo che la signora vevato i giovani, tra i 15 e i 17 anni, per il loro linguaggio scurrile. Il fatto è avvenuto in un centro commerciale appena fuori. Il branco ha spinto e preso a calci la donna e il figlio davanti allo sguardo incredulo degli altri clienti del centro commerciale. I giovani sono stati tutti identificati e denunciati dai Carabinieri per lesioni aggravate in concorso.(Di lunedì 8 gennaio 2018)