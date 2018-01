: #Torino, #babygang scatenata al centro #LeGru: mamma aggredita davanti a suo figlio. Ecco che cosa è successo.… - VelvetMagIta : #Torino, #babygang scatenata al centro #LeGru: mamma aggredita davanti a suo figlio. Ecco che cosa è successo.… - Bandini83 : "Smettetela di bestemmiare per favore", mamma aggredita da una gang di bulli - silviabest77 : Torino, mamma sgrida 4 ragazzi: “Non bestemmiate”. Picchiata davanti al figlio - TutteLeNotizie : Torino, mamma sgrida 4 ragazzi: “Non bestemmiate”. Picchiata davanti al figlio - juliet_hall : Che schifo di mondo +++"Smettetela di bestemmiare per favore", mamma aggredita da una gang di bulli -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Aunaè stataalper aver rimproverato un gruppo diinvitandoli a non bestemmiare. È successo alcune settimane fa nel parcheggio del centro commerciale Le Gru alle porte del capoluogo piemontese, dove quattro studenti italiani, tre ragazze e un ragazzo tra i 15 e i 17 anni, hanno preso a calci e spintoni la giovane donna. La, sentendo i giovani parlare ad alta voce, ha chiesto di non gridare parolacceal, ma è stata aggredita. I giovani sono stati identificati e denunciati dai carabinieri per lesioni in concorso. Nei pressi dello stesso centro commerciale, tra ottobre e dicembre scorsi, nell’ambito di controlli finalizzati a contrastare l’utilizzo di sostanze stupefacenti e alcool da parte di minori e alla prevenzione di atteggiamenti violenti di gruppi di, i militari hanno denunciato un 17enne per ...