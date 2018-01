Tommasi stabilisce le sue priorità | “le seconde squadre prima di tutto”

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 gennaio 2018) “Tra le proposte la piu’ breve da raggiungere e’ la costituzione delle, le ‘B’. E’ gia’ circolata in qualche documento federale l’ipotesi diin sostituzione delledi Lega Pro che non vengono ammesse al campionato. Credo sia uno dei progetti da fare sin da subito coinvolgendo le societa’ di serie A che sono interessate”. Damiano, ospite di “6 su Radio 1”, illustra il suo programma in vista delle elezioni per la presidenza della Figc del prossimo 29 gennaio. Ieri, intanto, il numero uno dell’Assocalciatori ha lanciato la sua campagna via social. “Era un’idea che avevo da tanto tempo per aprire le porte della Federazione a quelli che non hanno diritto di voto, un modo per riavvicinare forse quella che oggi e’ una delle federazioni che si ...