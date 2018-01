Tommasi | ' Le seconde squadre sono una priorità'

Tommasi stabilisce le sue priorità : “le seconde squadre prima di tutto” : “Tra le proposte la piu’ breve da raggiungere e’ la costituzione delle seconde squadre, le ‘squadre B’. E’ gia’ circolata in qualche documento federale l’ipotesi di seconde squadre in sostituzione delle squadre di Lega Pro che non vengono ammesse al campionato. Credo sia uno dei progetti da fare sin da subito coinvolgendo le societa’ di serie A che sono interessate”. Damiano Tommasi, ...