Tim | Calenda spinge per lo spin off della rete

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 : programma - orari e tv. Il calendario della setTimana : Allo stesso modo, il sito dell'Ibu Biathlonworld.com offrirà la diretta streaming gratuita delle gare. IL programma COMPLETO Mercoledì 10 gennaio, ore 14.20: 20 km individuale maschile Giovedì 11 ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 : programma - orari e tv. Il calendario della setTimana : Dopo un fine settimana appassionante a Oberhof, la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018 si sposta a Ruhpolding, sempre in Germania. Situazione completamente diversa dal punto di vista tecnico, con una pista più facile in cui la precisione al tiro sarà fondamentale per primeggiare. Il contesto all’interno della stagione, però, è simile. Smaltite le vacanze, gli atleti sono in una fase importantissimo del percorso verso le Olimpiadi, sempre ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Bad Kleinkircheim 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine setTimana : Per quanto riguarda invece la due gare vere e proprie, esse saranno trasmesse in chiaro su Rai Sport HD e sul satellite su Eurosport HD , mentre in streaming ci sarà la possibilità di assistere ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Wengen 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine setTimana : Tutte le gare saranno trasmesse in chiaro su Rai Sport HD e sul satellite su Eurosport HD , mentre in streaming ci sarà la possibilità di assistere alla tre giorni svizzera su Rai Play , Sky Go ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Bad Kleinkircheim 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine setTimana : In settimana prosegue la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. L’inizio del 2018 è stato finora contrassegnato dalla sola presenza di gare tecniche, come il City event di Oslo, il gigante di Kranjska Gora e gli slalom di Zagabria, Kranjska Gora e Flachau (quest’ultimo in programma martedì 9 gennaio): dalla prossima settimana, torneranno anche le gare veloci, a cominciare da quelle di Bad Kleinkircheim, in Austria. Sabato 13 e ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Wengen 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine setTimana : Weekend misto nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2018. Il prossimo fine settimana si gareggerà a Wengen, in Svizzera, con gare sia veloci che tecniche. Torneranno, dunque, i norvegesi Aksel Lund Svindal e Kjetil Jansrud, fino a qui i principali protagonisti della velocità, chiamati a rimontare il divario in classifica da Marcel Hirscher, ovviamente grande favorito per lo slalom. Ci sarà una nuova possibilità di medaglia anche per ...

Sci alpino - Coppa del Mondo femminile Kranjska Gora 2018 : programma - orari e tv. Cambia il calendario del fine setTimana : La Coppa del Mondo di sci alpino prosegue, al femminile, nell’Est Europa. Dopo la due giorni di Zagabria con uno slalom speciale maschile e uno femminile, il 6 e il 7 gennaio le sciatrici saranno impegnate in Slovenia, per la precisione a Kranjska Gora. Il giorno dell’Epifania toccherà alle gigantiste, mentre le specialiste dei pali stretti saranno in gara domenica 7. Sono Cambiati però gli orari per le due gare del week-end: anticipate entrambe ...

Tour de Ski 2018 - ulTime due tappe in Val di Fiemme : programma - orari e tv. Il calendario del fine setTimana : Ormai è tutto pronto: il Tour de Ski sbarca in Val di Fiemme per le ultime due tappe, che assegneranno la vittoria finale ed i 400 punti in classifica generale di Coppa del Mondo di sci di fondo. Nella due giorni italiana si disputeranno una 10 km femminile ed una 15 km maschile mass start a tecnica classica, sabato 6 gennaio, dopo il trasferimento in Val di Fiemme. Gran finale domenica 7 gennaio con l’arrivo sul Cermis dopo 9 km pursuit a ...

sci alpino - Coppa del Mondo femminile Kranjska Gora 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine setTimana : Rai Play, Eurosport Player e Sky Go sono le tre piattaforme sulle quali sarà possibile seguire l'evento in streaming , mentre OA Sport vi fornirà la DIRETTA LIVE testuale delle gare di Kranjska Gora ,...

Sci alpino - Coppa del Mondo Adelboden 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine setTimana : Di conseguenza, il fine settimana svizzero potrà essere seguito anche in streaming su Rai Play , Sky Go ed Eurosport Player . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE del weekend di Adelboden. Il ...

sci alpino - Coppa del Mondo femminile Kranjska Gora 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine setTimana : La Coppa del Mondo di sci alpino prosegue, al femminile, nell’Est Europa. Dopo la due giorni di Zagabria con uno slalom speciale maschile e uno femminile, il 6 e il 7 gennaio le sciatrici saranno impegnate in Slovenia, per la precisione a Kranjska Gora. Il giorno dell’Epifania toccherà alle gigantiste, mentre le specialiste dei pali stretti saranno in gara domenica 7. Mikaela Shiffrin sarà, come ormai di consueto, l’atleta da ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Adelboden 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine setTimana : Neanche il tempo di disputare lo slalom di Zagabria che la Coppa del Mondo di sci alpino già guarda oltre. Nel weekend si vola subito in Svizzera, ad Adelboden, per un’altra entusiasmante tappa dove andranno ancora in scena gli specialisti della tecnica. La stagione corre veloce e il target è fissato sull’appuntamento con le Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018, momento clou dell’annata agonistica. Gli atleti vogliono quindi ...