The Big Bang Theory | la 12esima stagione potrebbe essere l’ultima

Big Little Lies ai Golden Globes 2018 fa incetta di premi - Reese WiTherspoon loda la forza delle vittime di abusi (video) : Come con The Handmaid's Tale, vittoria scontata anche quella di Big Little Lies ai Golden Globes 2018 che replica gli Emmy portandosi a casa i premi per miglior miniserie o film per la televisione, miglior attrice in una miniserie (Nicole Kidman), miglior attrice non protagonista (Laura Dern) e miglior attore non protagonista (Alexander Skargaard). L'emozione è tanta per il cast e la crew di questa incredibile serie tv, che ha saputo ...

Johnny Galecki di The Big Bang Theory anticipa la fine della serie nel 2019? “Dodici stagioni vanno bene” : Si fanno sempre più insistenti le notizie che preannunciano la fine di una delle sit-com più amate e seguite al mondo, e ora anche Johnny Galecki di The Big Bang Theory sembra sicuro che la comedy terminerà il prossimo anno. Presente al TCA Winter press tour per promuovere Living Biblically, serie tv al via su CBS da febbraio, l'interprete di Leonard ha dichiarato che la dodicesima stagione potrebbe essere davvero l'ultima per The Big Bang ...

CBS rinnova Young Sheldon : l’acclamato spin-off di The Big Bang Theory ottiene una 2ª stagione : Il suo successo non lasciava spazio a dubbi, ma adesso è arrivata anche l'ufficialità: il network americano CBS ha rinnovato per una seconda stagione Young Sheldon, il prequel di The Big Bang Theory incentrato sull'infanzia di Sheldon Cooper. La notizia arriva dopo la trasmissione negli Stati Uniti di solo dieci episodi su ventidue di cui è composta la prima stagione. Nonostante abbia debuttato solo lo scorso settembre, attualmente Young ...

Da New Girl a 2 Broke Girls e The Big Bang Theory : Italia1 a tutto serie tv dall’8 gennaio : New Girl, 2 Broke Girls e The Big Bang Theory, sono solo alcuni dei titoli che da lunedì 8 gennaio vedremo in onda nella mattinata e nel pomeriggio di Italia1. Le intenzioni ci sono tutte da parte della rete ma, a quanto pare, c'è ancora qualcosa che non va e che non torna, cosa? Si tratta solo delle solite, vecchie, repliche. La maggior parte delle serie in programma da lunedì 8 su Italia1 ripartiranno dalla prima stagione lasciandoci appesi ...

The Big Bang Theory 11×12 rafforza l’amicizia tra Amy e Penny tra sorprese ed easter egg (promo 11×13) : The Big Bang Theory 11x12 apre il nuovo anno con la scelta dei testimoni di nozze per il matrimonio di Amy e Sheldon. La decisione non è facile sopratutto quando hai passato più di dieci anni insieme allo stesso gruppo di amici. Per risolvere il dilemma, Amy e Sheldon si affidano alla scienza mettendoli alla prova con una serie di test. Se è come dice Cooper, "gli esperimenti sugli esseri umani sono moralmente sbagliati, voglio avere ...

Beth Behrs e Walton Goggins in The Big Bang Theory 11 per sconvolgere Raj : triangolo o ménage à trois? : La vita di Raj sta per ricevere uno scossone: Beth Behrs e Walton Goggins in The Big Bang Theory 11 daranno del filo da torcere al personaggio interpretato da Kunal Nayyar. TVLine fa sapere che i due attori - la Behrs reduce dalla fine di 2 Broke Girls torna nuovamente a lavorare in casa CBS, mentre Goggins ha partecipato a Justified - saranno guest stars in un episodio che andrà in onda a gennaio. Nella descrizione dei loro personaggi si ...

The Big Bang Theory 12 sarà l’ultima stagione? Le cause della cancellazione tra ascolti disastrosi e faide tra star : Proprio qualche mese fa, Kunal Nayyar anticipava che The Big Bang Theory 12 sarebbe stata l'ultima stagione della serie tv perché, secondo lui, i personaggi avevano ormai raggiunto una certa maturità. Durante le feste, però, sono emerse le vere cause che motiverebbero la chiusura della sit-com, in onda negli Stati Uniti dal 2007. A parlare è la classica fonte interna alla produzione che avrebbe raccontato a RadarOnline come il set di The Big ...

The Big Sick - la vita e il cinema tra biopolitica e ragioni del cuore : Eretti contro il mondo e contro l' altro . Un'alleanza planetaria che vagheggia il ritorno al confine come discrimine. Di fronte a questo scenario, piantato nella Realpolitik, il cinema sembra alla ...

Young Sheldon è la serie CBS più vista del 2017 : lo spin-off di The Big Bang Theory sarà rinnovato? : Gli ascolti in casa CBS parlano chiaro: Young Sheldon è la nuova serie tv più vista del 2017 sul network americano. A conferma dell'ottimo riscontro in patria, c'è il report di TVLine che spiega come i numeri di rating si aggirino su una media del 2.4, secondo solo alla veterana The Big Bang Theory, stabilizzata al 2.9. Cifre ottime per la CBS, che da più di dieci anni ha dato ospitalità alla comicità delle serie di Chuck Lorre, rappresentate ...

Le serie tv da recuperare a Natale 2017 : da 13 Reasons Why a Big Little Lies e The Handmaid’s Tale : Se le feste con i parenti vi annoiano, c'è sempre l'alternativa Netflix e affini: vi proponiamo una lista di serie tv da recuperare a NaTale 2017. Dai drama alle comedy e agli show sui supereroi: quest'anno, la stagione televisiva ha offerto prodotti di tutti i tipi e adatti a ogni palato. Se nel 2017 non siete riusciti a stare al passo con le serie tv, niente paura: potete approfittare delle vacanze per rilassarvi e recuperarne qualcuna: dal ...

Young Sheldon e The Big Bang Theory 11 in Italia nel 2018 : l’annuncio ufficiale e la data prèmiere : Il nuovo anno comincia all'insegna del divertimento: in prima assoluta arrivano Young Sheldon e The Big Bang Theory 11 in Italia nel 2018. Le serie tv, create da Chuck Lorre, sbarcano come parte integrante del cofanetto Infinity di gennaio. In particolare, per The Big Bang Theory arrivano i primi episodi dell’attesissima undicesima stagione in anteprima assoluta dal 24 gennaio. Il successo eclatante della comedy, una delle più viste e ...

Chemical BroThers a Bologna a giugno - biglietti da martedì 19 : I fratelli chimici, Tom Rowlands e Ed Simons, sono tra i nomi di punta della scena elettronica, balzati agli onori della cronaca negli anni 90 grazie alla sapiente miscela di silicio sonoro, big beat, ...

The Chemical BroThers in Italia nel 2018 - a Bologna - Milano e Roma : biglietti in prevendita su TicketOne : The Chemical Brothers in Italia nel 2018 terranno tre concerti. La band si esibirà al Rock in Roma ma anche a Bologna e Milano per tre eventi imperdibili annunciati oggi. Il duo composto da Tom Rowlands e Ed Simons sarà in Italia il prossimo mese di luglio per tre concerti che si collocano nell'ambito della tournée europea. Sabato 16 giugno, l'appuntamento è previsto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), giovedì 19 luglio al Rock ...