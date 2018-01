Tennis | Australian Open 2018 | Victoria Azarenka non parteciperà per i problemi legati

: #AusOpen Victoria Azarenka non parteciperà al torneo, ancora alle prese con i problemi di custodia del figlio - OA_Sport : #AusOpen Victoria Azarenka non parteciperà al torneo, ancora alle prese con i problemi di custodia del figlio - stefanocalzol : TENNIS NEWS : VIKA AZARENKA NON GIOCHERA ' GLI AUSTRALIAN OPEN ! LE NUOVE CLASSIFICHE - stefanocalzol : TENNIS NEWS : VIKA AZARENKA NON GIOCHERA ' GLI AUSTRALIAN OPEN ! LE NUOVE CLASSIFICHE - stefanocalzol : TENNIS NEWS : VIKA AZARENKA NON GIOCHERA ' GLI AUSTRALIAN OPEN ! LE NUOVE CLASSIFICHE - sportface2016 : #Federer e #Sharapova al sorteggio #AusOpen -

(Di lunedì 8 gennaio 2018)nonall’, primo Slam dell’anno per il quale aveva ricevuto una wild card. L’annuncio è stato dato direttamente dagli organizzatori del torneo. La motivazione non è specificata nel tweet: non si parla di infortuni per cui è più che lecito pensare che si tratti dello stesso motivo che ha limitato il ritorno in campo della bielorussa lo scorso anno e che l’aveva già costretta a dare forfait al torneo di Auckland. Vika è impegnata da mesi in una battaglia legale con l’ex compagno Billy McKeague per la custodia del piccolo Leo, nato nel dicembre 2016. Two-time championhas withdrawn from the AO. “It’s unfortunate that @vika7 is unable to travel to Australia this year. The #Ausis her favourite tournament and she’s looking forward to returning to Melbourne next year,” – ...