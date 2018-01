Tangenti Finmeccanica | assolti gli ex vertici

Assolto in appello l'ex presidente di Finmeccanica Orsi per le presunti Tangenti in India : La Corte d' appello di Milano ha Assolto l'ex presidente di Finmeccanica (ora Leonardo) Giuseppe Orsi e l'ex ad della controllata AgustaWestland, Bruno Spagnolini, nel processo di secondo grado 'bis' ...

Assolto in appello l'ex presidente di Finmeccanica Orsi per le presunti Tangenti in India : La Corte d'appello di Milano ha Assolto l'ex presidente di Finmeccanica (ora Leonardo) Giuseppe Orsi e l'ex ad della controllata AgustaWestland, Bruno Spagnolini, nel processo di secondo grado 'bis' con al centro l'accusa di corruzione internazionale per presunte tangenti che sarebbero state versate a pubblici ufficiali Indiani per far ottenere ad AgustaWestland una commessa da 556 milioni di euro per 12 elicotteri. Dopo le condanne nel primo ...