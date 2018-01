Strage di Acca Larentia | la Raggi diserta la commemorazione

Parata nera e saluti romani : a Roma Casapound onora la Strage di Acca Larentia : La commemorazione dei militanti di estrema destra in via Acca Larentia dove il 7 gennaio di quarant'anni fa vennero uccisi tre militanti del Fronte della Gioventù. Dopo aver sfilato per le vie del quartiere tuscolano, il corteo di Casapound si è concluso con il saluto fascista "per tutti i camerati caduti". I militanti schierati hanno risposto in coro "presente" facendo il saluto Romano