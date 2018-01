Spese pazze bis in Emilia-Romagna | la Procura chiede l' archiviazione per consiglieri e

Le Spese pazze in Emilia 4 anni a ex consigliere Pd : Il caso delle spese pazze degli ex consiglieri della Regione Emilia Romagna si è chiuso con una condanna e 12 assoluzioni. Il tribunale di Bologna, dopo il procedimento a carico dei 13 consiglieri imputati proprio per le spese fuori controllo tra giugno 2010 e dicembre 2011, ha emesso la sentenza che vede tra i condannati un solo consigliere. A farne le spese è stato l'ex capogruppo Pd dell'assemblea regionale, Marco Monari. Per lui ...

L'ex sottosegretaria Pd Barracciu condannata a 4 anni nell'inchiesta sulle "Spese pazze" in Sardegna : L'ex sottosegretaria alla Cultura del Governo Renzi, Francesca Barracciu (Pd), è stata condannata a 4 anni di reclusione per peculato aggravato nell'ambito dello scandalo sui fondi destinati ai gruppi del Consiglio regionale della Sardegna e spesi per fini non istituzionali. La sentenza è stata pronunciata dalla seconda sezione del Tribunale di Cagliari dopo circa un'ora e mezzo di camera di consiglio. Il pubblico ministero Marco ...

Spese pazze a Palazzo Cesaroni - Roberto Carpinelli dovrà restituire 20mila euro Condannati anche gli assistenti - prosciolto Todini : PERUGIA Condannato Roberto Carpinelli. L'ex consigliere regionale, finito al centro dell'inchiesta per le Spese pazze a Palazzo Cesaroni, dovrà restituire 20mila euro alla Regione. Dovranno restituire ...